Комуністи зберуться на Бессарабці раніше за всіх

Як повідомили УНІАН у прес-служба КМДА з посиланням на Головне управління з питань внутрішньої політики, про плани святкувати Першотравень на Хрещатику заявили КПУ, СПУ і «Партія об’єднані ліві та селяни»”.

Згідно з поданою заявкою, КПУ 1 травня з 9.00 до 13.00 планує зібратись на Бессарабській площі та пройти Хрещатиком, а на Майдані Незалежності провести акцію-мітинг. Заявлено участь 30 тисяч осіб.

СПУ свою акцію проведе біля будівлі КМДА з 13.00 до 16.00. Заявлено участь 25 осіб.

“Партія об’єднані ліві та селяни” подали заявку про проведення заходу з нагоди Першотравня, який розпочнеться о 9.00 на бульварі Шевченка. Далі колона учасників має попрямувати Хрещатиком на Європейську площу. Завершиться святкування о 12.00. Згідно із заявкою, участь в акції візьмуть 200 осіб.

Київська міська рада профспілок попередила КМДА про проведення інформаційного заходу з 10.00. Місце проведення – Хрещатик, 16. Заявлено 15 осіб.

Водночас Федерація професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України передбачає вивести на Майдан Незалежності 3 тисяч осіб, які візьмуть участь акції, присвяченій Дню солідарності трудящих. Вона триватиме з 10.00 до 12.00.

Всеукраїнська професійна спілка “Столиця регіони” подала заявку на проведення своєї акції з 13.00 до 16.00. Збір учасників відбудеться біля станції метро ”Арсенальна”, далі колона переміститься вулицею Грушевського на Європейську площу та Контрактову площу. У заявці йдеться про 500 учасників.

Також надійшла заявка у КМДА від громадянина, який повідомляє про намір організувати з 12.00 до 15.00 ходу, присвячену Дню міжнародної солідарності трудящих, від станції метро ”Арсенальна” по маршруту: вул. Грушевського - Європейська площа – Володимирський узвіз – вул. Сагайдачного - Контрактова площа. Кількість учасників не вказана.