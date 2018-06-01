Віхи тижня. Синці Тимошенко, вибухи в Дніпропетровську і немовчання Європи

Тимошенко в центрі уваги



Інформація про побиття Юлії Тимошенко під час перевезення з Качанівської колонії до харківської лікарні справила ефект інформаційної бомби. Соратники Юлії Володимирівни разом зі своїми союзниками з «Фронту змін» заблокували роботу Верховної Ради, вимагаючи розслідування інциденту. Європейські політики вимагають послаблень для Юлії Володимирівни, при цьому прямо натякаючи, що відмова бути присутніми на матчах Євро-2012 в Україну - це тільки квіточки.



З очевидних причин в ситуації навколо Тимошенко багато недомовленості, і цю порожнечу заповнюють учасниками політичного процесу. Симпатики Юлії Володимирівни все пояснюють свавіллям влади, опоненти - стверджують, що йдеться про сплановану провокацію. Особисте ставлення до лідера «Батьківщини» і ступінь інформованості про події в пенітенціарній системі - ось, мабуть, ключові фактори сприйняття того, що відбувається.



Показовою виглядає ситуація навколо омбудсмена. Ніна Карпачова, яка 14 років була Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, виявилася не при справах, після чого охоче підтвердила наявність гематом на тілі Тимошенко і била в усі дзвони через переведення кудись-невідомо сусідки екс-прем'єра по камері. Представники влади не знайшли нічого кращого, ніж привести до присяги нового омбудсмена Валерію Лутковську під час так званого "надзвичайного засідання" заблокованого парламенту. У результаті і легітимність, і авторитет Лутковської в новій якості виявилися під сумнівом. Щиро кажучи, не хочеться навіть заважати владі й опозиції грати в піддавки, але на кону стоїть доля 45-мільйонної держави. Невже наші політики не бачать, як швидко в сучасному світі заповнюється вакуум влади, навіть якщо керівництво країни періодично грає м'язами? Схоже, в Україні найактуальнішим видом весняних робіт стає щеплення патріотизму тим, хто називає себе елітою країни.



«Привіт» з Дніпропетровська



Серія вибухів в обласному центрі струснула всю країну. Група зловмисників, мотивація яких наразі не відома, заклала фугасні заряди в бетонні урни. Три десятка постраждалих різного ступеня тяжкості та на щастя жодного загиблого - це тільки арифметичні показники, як і чотири версії вибухів і троє підозрюваних, фотороботи яких розповсюдила СБУ.



Враховуючи особливості використання вибухів на пострадянському просторі (в Росії та Білорусі), команді Януковича доцільно дистанціюватися від Путіна і Лукашенка. Звісно, якщо курс на євроінтеграцію не є показушним.



Європа не мовчить



У Старому Світі швидко пригадали першому віце-прем'єру Валерію Хорошковському його минуле на чолі СБУ. Принагідно європейські ЗМІ провели майстер-клас для українських політиків, спритно інтерпретувавши слова Валерія Івановича про поточні політичні моменти. Вийшло, що той висловив готовність поміняти звільнення Тимошенко на ратифікацію Угоди про асоціацію Україна - ЄС, хоча нічого подібного Хорошковський не казав. Журналіст EurActiv, звичайно, вибачився перед високопоставленим українським чиновником, пославшись на складнощі перекладу, проте неприємний осад залишився.



Ситуація з Хорошковським чудово ілюструє настрої в Європейському Союзі. Тамтешні політики практично в унісон з багатьма громадянами України висловили підтримку Тимошенко, а німецькі керівники, включаючи канцлера Ангелу Меркель, заявили про можливість бойкотування Євро-2012.



Цікаво, що здивування перебуванням Юлії Тимошенко в колонії виявив і російський президент Дмитро Медведєв, який готується стати прем'єром. Схоже, наша влада опинилася в геополітичних кліщах, і цей розклад не обіцяє їй нічого доброго.



Євген Магда