Українська громадськість Чехії закликає Тимошенко припинити голодування

Про це йдеться у заяві низки організацій, яку передано УНІАН.

«Звертаємося до лідера опозиції – мужнього борця, патріота України Юлії Тимошенко з проханням припинити голодування. Ваше життя належить не Вам – воно належить Україні, належить тим 11 мільйонам українців, хто хотів бачити вас Президентом України і бачить Вас на чолі Держави Україна в недалекому майбутньому», - йдеться у заяві.

Своїм вчинком, зазначається у заяві, Ю.Тимошенко показала, «що навіть в катівнях теперішньої влади можна боротися за свободу і бути сильнішою за цю владу, яка боїться Вас і Ваші страждання від голодовки і можливий летальний кінець – будуть тільки їм на радість». «Не допустіть цього. Життя Людині дає Господь Бог і тільки Він один може вирішувати, коли його забрати», - йдеться у заяві.

Також громадські організації звертаються до Європарламенту і Парламентської Асамблеї Ради Європи з проханням допомогти боротьбі за демократію в Україні. «Звертаємося до міжнародних організацій українців в світі, Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, національних парламентів країн ЄС з проханням допомогти Україні в боротьбі за демократію і європейський вибір, додержання прав людини, проведення чесних і демократичних виборів», - йдеться у заяві.

Голодування Ю.Тимошенко у заяві називається «самопожертвою» і «викликом владі», також «зверненням до всього людства з приводу встановлення диктатури в Україні».

«Абсолютно нелюдською є застосована владою практика фізичного знущання над Юлією Тимошенко. Це типові замашки часів сталінського режиму в найбільш гіпертрофованій формі – знущання над жінкою. Останні події в Україні яскраво підтверджують факт, що період демократичного розвитку держави, розпочатий після перемоги Помаранчевої революції, завершено. В даний час розпочалася друга хвиля політичних репресій з боку теперішньої влади. Все це відбувається на тлі повного ігнорування владою позиції європейських інституцій. Зокрема, це стосується невиконання українською владою рішення Європейського суду з прав людини від 15 березня 2012 року згідно з правилом 39 Суду про надання лідеру опозиції, колишньому прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко лікування незалежними лікарями у належній спеціалізованій установі. Крім того, свідомо не виконуються положення резолюцій Європейського парламенту від 9 червня, 27 жовтня та 1 грудня 2011 р. та Парламентської Асамблеї Ради Європи від 26 січня 2012 р», - йдеться у заяві.

Заяву підписано: МГО Українська Європейська Перспектива; Українська ініціатива в Чеській Республіці; Об’єднання українок в Чеській Республіці; «Укргазета»; «Український журнал»; Українська суботня школа в ЧР «Ерудит».