Виборчий штаб УДАРу очолить заступник Кличка з партії

Про це,відповідаючинапитанняжурналістів, повідомивголовапартіїВіталійКличконапрес-конференції післяIXз'їздупартіїУДАР, що відбувсявсуботувЗапоріжжі.

Партія УДАР в ухваленій на з'їзді виборчій стратегії заявляє, що виборчий список формуватиме самостійно і по багатомандатному округу йтиме на парламентські вибори самостійно.

Щодо балотування у мажоритарних округах партія виступає за принцип «один округ - один кандидат від опозиції», але наполягає на критеріях і принципах, за якими слід визначати кандидатів, і на рейтингових опитуваннях в округах - щоб люди визначали опозиційних кандидатів, які мають шанси перемогти у провладних.

Також УДАР і надалі дотримуватиметься принципу непоборення в опозиційному таборі і розраховує на таке ж ставлення від колег по опозиції.

У партії вважають, що всі опозиційні сили, які йдуть на вибори, повинні створити спільний центр захисту результатів волевиявлення громадян.

З’їзд УДАРу ухвалив звернення до громадян України, в якому, зокрема, партія закликала усіх свідомих і небайдужих виборців прийти на дільниці у день виборів і проголосувати за політичну силу, якій вони симпатизують.

«Справа навіть не в тому, за кого проголосувати, а в тому, щоб зробити це. Інакше - голоси тих, хто не прийде, використають в актив влади», - заявив на прес-конференції після з’їзду голова партії.