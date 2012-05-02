Чорновіл: Путін мріє бачити Януковича в тюрмі не менше, ніж Юля

Про це розповів у інтерв'ю "Газеті по-українськи" позафракційний нардеп Тарас Чорновіл.

"Зв'язок росіян із середовищем Тимошенко давно не є секретом. До того ж Москва сильно впливає на наші силові структури, суди. Показовою є швидка заява російського МЗС, що вони переживають за долю Тимошенко. Інформагентства розтиражували її на весь світ. Путін мріє бачити Януковича в тюрмі не менше, ніж Юля. А Янукович до отупіння боїться Путіна й хоче мати хоча б якийсь захист у Європи", - сказав він.

За його словами, справу Тимошенко можна використати для політичної боротьби.

"Частина людей у "Батьківщині" вважають, що справу Тимошенко можна використати для політичної боротьби. Інші — давно співпрацюють з росіянами та Віктором Медведчуком в інтересах Путіна. Факт брутальності щодо Тимошенко вони розкручують із притаманними для них перебільшенням і театральністю. В результаті обурилися не тільки Європа та США, а й Росія", - додав він.