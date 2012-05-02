УЄФА відмовився давати оцінку політичній ситуації в Україні

Така офіційна заява прозвучала після слів європейських політиків, зокрема австрійських та німецьких, про бойкот української частини футбольного Чемпіонату Європи, який має відбутися цього літа, повідомляє BBC Україна.

Європейці таким чином протестуватимуть проти ставлення української влади до ув’язненої екс-прем`єра Юлії Тимошенко.

У своїй заяві головний футбольний орган Європи зазначив, що обов’язок бути незалежним від політики прописаний у його статуті.

"Невтручання в політичні справи та захист національних асоціацій від будь-яких форм політичного впливу необхідні, аби підтримувати футбол в дії і забезпечувати його доступність усім і всюди", - йдеться в заяві.

Країни, які приймають чемпіонат, обираються лише на основі футбольних критеріїв, і "УЄФА твердо переконана, що незалежність від політичних поглядів абсолютно необхідна, щоб забезпечити людям гру в футбол, надію та запал, незалежно від політичної ситуації в їхній країні".

"Тому УЄФА не має своєї позиції щодо політичної ситуації в Україні і не займатиме її, а також не втручатиметься у внутрішні урядові справи", - сказано в повідомленні.

Чемпіонат Євро-2012 – футбольна подія, яка, однак, також істотно впливатиме на спортивну, економічну та соціальну сфери країн, які приймають його, йдеться в заяві.

"Уболівальники, журналісти, телевізійники, а також політики та лідери з усієї Європи дізнаватимуться, відкриватимуть, насолоджуватимуться цими країнами, а ще дискутуватимуть, сперечатимуться про них, і УЄФА переконана, що такий обмін на всіх рівнях також створюватиме можливість для позитивних змін у суспільстві", - кажуть європейські футбольні чиновники