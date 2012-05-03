Янукович проведе засідання штабу з розслідування вибухів у Дніпропетровську

Засідання розпочнеться о 17.00 в Адміністрації Президента.

Сьогодні о 17.00 під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання координаційного штабу, створеного за дорученням глави держави для розслідування вибухів 27 квітня у Дніпропетровську. Як повідомляє прес-служба Президента, засідання відбудеться в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11).

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