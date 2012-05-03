МВС: кількість версій теракту в Дніпропетровську звужується, але основної немає

Про це журналістам заявив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН перед засіданням Кабінету міністрів.

«Зараз кількість версій звужується. Але щоб виділити основну – я ще не можу так сказати», - зазначив В.Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в центрі Дніпропетровська прогриміли 4 вибухи, внаслідок яких постраждали 30 чоловік, зокрема 10 дітей.

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.