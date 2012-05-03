Джерело у Кремлі: Росія намагалася врятувати Тимошенко від в'язниці

Про це повідомило РІА «Новости» високопоставлене джерело у Кремлі.

"Чесно? Намагалися (вплинути). В рамках незалежної української судової системи. Говорили, що стосовно неї ведуться неправомірні дії", - сказало джерело.

Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Тимошенко до семи років в'язниці за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів між "Нафтогазом Україна" і "Газпромом" в 2009 році. Суддя визнав, що Тимошенко, займаючи пост прем'єра, видала без схвалення уряду директиви на переговори по газу в Москві, які належним чином не були оформлені.

"Вона мала всі санкції від (тодішнього президента України Віктора) Ющенка, і Ющенко говорив (президенту РФ Дмитру) Медведєву, що прем'єр має всі повноваження для підписання контрактів. Адже виходить, що ми теж уклали неправомочні контракти, а це невірно. Дії влади в відношенні Тимошенко, яка, як ми вважаємо, в рамках своїх повноважень підписала зрозумілі для нас угоди по зрозумілому для нас питанню, - звичайно, це накладає певний відбиток на відносини ", - сказав співрозмовник агентства.

Президент Медведєв називав судовий процес над Тимошенко внутрішньою справою України, але зазначав, що в українського правосуддя не повинно бути антиросійського підтексту.

Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявляв, що не розуміє, чому екс-прем'єр України Тимошенко була визнана винною. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров називав справу Тимошенко політизованою, а вирок суду через законно діючий контракт по газу - неприйнятним. У заяві МЗС РФ також зазначалося, що в Москві вбачають антиросійський підтекст у справі Тимошенко.