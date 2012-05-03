У ПР вважають, що до бойкоту Євро закликають політики з подвійними стандартами

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, за його словами, «на сьогодні немає ніякого бойкоту Євро-2012. Є заяви окремих політиків з країн Євросоюзу про те, що вони не збираються їхати на Євро до України. Це їх особисте рішення».

Л.Кожара також нагадав, що УЕФА вже зробив кілька заяв про те, що Україна готова до чемпіонату з футболу, а також про те, що УЕФА не займатиметься «політичними чварами, які сьогодні відбуваються в ЄС».

«До речі, сьогодні вийшла заява Президента Польщі Броніслава Коморовського, який дав чітко зрозуміти, що тиск з приводу Євро-2012 на Україну - це не лише питання нашої країни, а й питання Польщі у тому числі. Більше того, Б.Коморовський нагадав, що в Європейському Союзі були випадки, коли вищі посадові особи держав притягувалися до кримінальної відповідальності, однак ЄС при цьому не давав жодних коментарів. Президент Польщі чітко дав зрозуміти, що щодо України використовуються подвійні стандарти», - резюмував член Партії регіонів.