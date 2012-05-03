Швеція підвищує тиск на Януковича, щоб Україна зберегла європерспективи
14:58, 03 травня 2012Політика
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Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявляє, що країни ЄС підвищують тиск на Віктора Януковича для припинення політичного переслідування опозиції та розблокування процесу євроінтеграції країни.
Карл Більдт каже, що Янукович має розблокувати євромайбутнє України
Про це повідомляє офіційний сайт екс-прем’єра Юлії Тимошенко з посиланням на сторінку К.Більдта у соціальній мережі Twitter.
"Ми підвищуємо тиск на Президента України Віктора Януковича. Він повинен розблокувати європейське майбутнє своєї країни", - написав К.Більдт.
Як повідомляв УНІАН, ряд країн Європи і США заявили про занепокоєність у зв’язку із застосуванням проти Ю.Тимошенко у колонії фізичної сили. На знак протесту проти таких дій екс-прем'єр-міністр України оголосила голодування.
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