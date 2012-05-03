Швеція підвищує тиск на Януковича, щоб Україна зберегла європерспективи

Про це повідомляє офіційний сайт екс-прем’єра Юлії Тимошенко з посиланням на сторінку К.Більдта у соціальній мережі Twitter.

"Ми підвищуємо тиск на Президента України Віктора Януковича. Він повинен розблокувати європейське майбутнє своєї країни", - написав К.Більдт.

Як повідомляв УНІАН, ряд країн Європи і США заявили про занепокоєність у зв’язку із застосуванням проти Ю.Тимошенко у колонії фізичної сили. На знак протесту проти таких дій екс-прем'єр-міністр України оголосила голодування.