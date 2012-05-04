Кайда: треба мінімізувати тиск влади на кандидатів, їх дружин і дітей

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні прес-клубу у Тернополі.

«Оприлюднення імен опозиційних кандидатів у мажоритарних округах треба відтягувати максимально, щоб мінімізувати вплив влади на кандидата, його оточення, на дружину, дітей. Бо нинішня влада нічим не гребує», – сказав О.Кайда.

На його переконання, навіть якщо оприлюднити імена єдиних узгоджених кандидатів від опозиції в останній тиждень, то за них би в області проголосувало 90% людей, які прийдуть на вибори.

О.Кайда також зазначив, що на Тернопільщині окремі політики уже «маніпулюють свідомістю громадськості, намагаючись подати себе як єдиного кандидата від опозиції».

«Наразі конкретних осіб за жодними округами не закріпляли, хоча дехто розпускає чутки, начебто у Києві його особу вже погодили, а в столиці натомість звітує, що тут у нього шалена підтримка. Тому наголошую: КОД не узгодив ще жоден округ. Зараз працюють усі опозиційні сили, а імена єдиних кандидатів, які балотуватимуться на тому чи іншому мажоритарному окрузі, будуть оголошені в останній момент», – заявив О.Кайда.