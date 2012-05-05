Польський експерт: українська влада не має шансів уникнути бойкоту

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив директор польсько-української фундації PAUCI Ян Пєкло, зауваживши, що співорганізатор чемпіонату та член ЄС Польща не зможе Україні допомогти в цій справі.

«Захід не може собі дозволити інше ставлення до Лукашенка (Президента Білорусі Олександра Лукашенка), котрий порушує права людини, а до Януковича ставитися як до союзника, котрий хоче європейської інтеграції, а фактично це не так», - сказав експерт.

Співрозмовник агентства назвав намагання протистояти бойкоту матчів Євро-2012 в українських містах «боротьбою з вітряками».

Я.Пєкло сказав, що Польща не зможе переконати європейських політиків відмовитися від бойкоту, нагадавши, що одним із найактивніших прихильників цього методу впливу на Україну є Німеччина.

«Це виключно бойкот політиків, котрі не хочуть сидіти на одній трибуні разом з Януковичем», - відзначив він, зауваживши, що Євросоюз вже вичерпав усі інші можливості впливу на українську владу.

За словами експерта, навіть найвищі польські посадовці, котрі можуть приїхати до України на матчі Євро-2012, повинні використати цю можливість для того, аби заявити про свою незгоду з тим, що діється з Ю.Тимошенко та іншими членами її Кабінету міністрів.

Я.Пєкло сказав, що час покаже, чи бойкот виявиться ефективним методом та призведе до зміни позиції української влади в справі Ю.Тимошенко, нагадавши, що раніше «українська еліта» відповідала на натиски ЄС «ще більшим загостренням».

Директор PAUCI не виключив, що Україна через бойкот Євро-2012 отримає значно менше доходів, ніж розраховувала раніше, зауваживши також, що частина уболівальників зможе відмовитися від приїзду на матчі в українські міста через вибухи у Дніпропетровську.

«Будуть боятися, що така вибухівка може спрацювати біля них, в готелі та вони можуть загинути», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, про намір бойкотувати Євро-2012 вже заявила Єврокомісія, а також представники урядів низки держав на чолі з Німеччиною, котра повідомила, що остаточне рішення буде ухвалене в залежності від рішень в Києві в справі Ю.Тимошенко.

Довідка УНІАН. ЄС, котрий вважає «політично мотивованою» справу проти екс-прем’єра Ю.Тимошенко, закликає звільнити її від моменту арешту у серпні минулого року, а останнім часом переконує в необхідності надати дозвіл на її лікування за кордоном, зокрема, у Німеччині.