Прокуратура і СБУ взялися за Карпачову

Про це вона повідомила Радіо Свобода.

«Сьогодні вранці представники СБУ почали обшуки в кабінетах працівників офісу омбудсмена України і такий дозвіл дала безпосередньо пані Лутковська. Це – безпрецедентна подія», – зазначила Ніна Карпачова.

«Сьогодні Володимир Яценко, який зараз виконує обов’язки керівника секретаріату омбудсмена, повідомив про те, що в його кабінеті були зламані замки. Він намагався приїхати на роботу, щоб отримати якісь пояснення, але люди пані Лутковської сказали, що це була її вказівка і її дозвіл на обшуки в кабінетах, зокрема й керівництва», – розповіла колишній омбудсмен і додала: «Вони намагалися зламати комп’ютери, якусь інформацію вони намагалися отримати в комп’ютерній базі. Проводили якісь обшуки безпосередньо в кабінетах, але працівники офісу при цьому присутні не були».

Вона також зазначила, що кількох колишніх співробітників офісу омбудсмена викликали на допит у прокуратуру. «Останні новини, які я знаю: пана Валерія Тереца, який очолював секретаріат омбудсмена і був звільнений цими днями, разом із його помічником, викликали у слідче управління прокуратури Києва для дачі певних свідчень у справі Юлії Тимошенко, точніше – щодо провадження у справі Тимошенко. Зокрема йшлося про фото колишнього прем’єра, зроблені у колонії», – наголосила Ніна Карпачова.

«Я розумію, що почався страшенний тиск на інституцію омбудсмена в Україні, що саме по собі є неприпустимим, тому я змушена звернутися до всієї світової спільноти. В Україні сьогодні – нова хвиля загрози, цього разу – політичних переслідувань тепер уже безпосередньо представників офісу омбудсмена України», – зазначила колишній омбудсмен.