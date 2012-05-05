Качинському захотілось перенести фінал Євро у Варшаву
18:20, 05 травня 2012Політика
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Лідер польської опозиційної партії «Закон і справедливість» Ярослав Качинський закликав перенести проведення фінального матчу Чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться 1 липня, з Києва до Варшави.
Ярослав Качинський не хоче їхати на фінал Євро до Києва
Як повідомляє радіо «Свобода», це пов'язано з ситуацією, що склалася навколо екс-прем'єра України Юлії Тимошенко, яка відбуває семирічний термін ув’язнення у Харківській колонії і скаржиться на жорстоке поводження з нею.
Польські власті також піддали критиці дії українських властей щодо Ю.Тимошенко, але вони виступають проти заклику бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні.
Як повідомляв УНІАН, 3 травня Я.Качинський оприлюднив заяву, в якій закликав бойкотувати Євро-2012 в Україні і розглянути можливість перенесення матчів з українських міст до іншої держави через справу Ю.Тимошенко.
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