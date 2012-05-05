Качинському захотілось перенести фінал Євро у Варшаву

Як повідомляє радіо «Свобода», це пов'язано з ситуацією, що склалася навколо екс-прем'єра України Юлії Тимошенко, яка відбуває семирічний термін ув’язнення у Харківській колонії і скаржиться на жорстоке поводження з нею.

Польські власті також піддали критиці дії українських властей щодо Ю.Тимошенко, але вони виступають проти заклику бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня Я.Качинський оприлюднив заяву, в якій закликав бойкотувати Євро-2012 в Україні і розглянути можливість перенесення матчів з українських міст до іншої держави через справу Ю.Тимошенко.