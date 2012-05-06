Янукович привітав главу УГКЦ Святослава з днем народження
04:39, 06 травня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав главу Української греко-католицької церкви Святослава (Шевчука) з днем народження.
Святослав відсвяткував день народження
Привітання опубліковане на офіційному сайті глави держави.
«Зичу міцного здоров'я, многії та благії літа і Божого благословення Вашим трудам на пастирській ниві для добра вірних, Української греко-католицької церкви та України», – йдеться у привітанні.
5 травня предстоятелю УГКЦ виповнюється 42 роки.
23 березня 2011 року він був обраний главою УГКЦ. 25 березня це призначення затвердив Папа Римський Бенедикт XVI.
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