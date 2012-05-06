Фюле розповів про принципи теперішньої політики ЄС щодо Білорусі

«Це, по-перше, на цільові санкції; по-друге, на підтримку громадянського суспільства і опозиційних політиків; і по-третє, на абсолютно нову основу, яку ми називаємо європейським діалогом заради модернізації Білорусі», - наголосив Ш.Фюле в інтерв'ю радіо «Свобода».

Він відзначив, що Євросоюз дотримуватиметься цієї політики і надалі.

«І ми прослідкуємо, щоб у цій політиці не було компромісів, зроблених ціною білорусів і демократії в Білорусі. Ми сподіваємося, що поєднання цих трьох стовпів у нашій політиці уможливить зміни у Білорусі», - сказав єврокомісар.

За словами Ш.Фюле, Євросоюз хоче проводити активну політику з чіткою метою і позитивною програмою для білорусів.

Він також відзначив, що в політиці ЄС щодо Білорусі «з'явилися дві речі».

«По-перше, існує єдність країн - членів Євросоюзу. Дотепер не існувало такої узгодженості наших позицій щодо того, що відбувається в Білорусі, як зараз. По-друге, ми не хочемо повертатися у період 2008-2010 років, коли ми завжди на один крок відставали від політики Олександра Лукашенка і насправді були вимушені слідувати і реагувати на його рішення, якими б вони не були», - відзначив Ш.Фюле.

Він висловив сподівання, що політв'язні «будуть звільнені, і вони мають бути реабілітовані».

"Мені важко уявити собі європейську країну в XXI столітті, яка продовжує виконувати смертні вироки щодо своїх громадян і яка тримає у в'язницях людей за переконання. Я сподіваюся, що звільнення і реабілітація настануть якомога раніше», - відзначив Ш.Фюле.

Єврокомісар підкреслив, що Білорусь для ЄС - «особливий випадок». «І з погляду порушення прав людини, і з погляду того, що це єдиний учасник «Східного партнерства», з яким у нас немає двосторонньої законодавчої бази. Білорусь не є учасником двостороннього вимірювання «Східного партнерства». Проте вона є учасником багатостороннього вимірювання «Східного партнерства», - сказав Ш.Фюле.

«Ми завжди декларували, що хочемо посилити відносини з Білоруссю на користь усіх білорусів. Але оскільки Лукашенко і його режим пішли всупереч цьому бажанню, у нас не залишилося іншого вибору, окрім введення цільових санкцій», - підкреслив єврокомісар.