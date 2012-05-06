СБУ і Генпрокуратура відхрестилися від обшуків у Карпачової

В Службі безпеки України заперечують факт залучення своїх співробітників до обшуку в офісі екс-омбудсмана Ніни Карпачової.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, «жодний з наших співробітників не має ніякого відношення і не був задіяний в якихось заходах, про які повідомила колишній омбудсмен».

У свою чергу Генпрокуратура теж заявила, що її органи не проводили і не проводять обшуків в офісі колишнього омбудсмана.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Генеральної прокуратури України, раніше надійшла заява Н.Карпачової перевірити інформацію з приводу застосування сили до екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко співробітниками Качанівської виправної колонії.

«Відповідно до вимог законодавства органами прокуратури було розпочато перевірку, яка стосується цієї заяви Карпачової, а також опублікованої нею інформації в пресі», - зазначили в прес-службі.

В ході перевірки, йдеться в повідомленні, були одержані свідчення співробітників секретаріату колишнього омбудсмена, в яких вони запевняють, що під тиском Н.Карпачової були вимушені зробити висновки на основі фотографій тілесних ушкоджень Ю.Тимошенко.

«При цьому вони знали, що це є порушенням норм законів про судово-медичну експертизу, і розуміли, що не мають на це права, оскільки у них немає статусу судових медиків», - пояснили в прес-службі.

«Ця інформація зараз перевіряється. Також в рамках перевірки здійснюється комплекс інших заходів для того, щоб встановити об'єктивність викладених Карпачовою фактів», - підкреслили в Генпрокуратурі.

«Що стосується обшуків, то ніхто з органів прокуратури їх не здійснює, оскільки відповідно до законодавства це можливо тільки за умови, якщо порушено кримінальну справу. В даному випадку такого немає, тому ніяких обшуків органами прокуратури наразі не проводиться», - запевнили в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, колишній омбудсман заявила, що офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини в суботу вранці обшукали представники СБУ.

«Вони намагалися зламати комп’ютери, вони намагалися отримати в комп’ютерній базі якусь інформацію. Проводили якісь обшуки безпосередньо в кабінетах, але працівники офісу при цьому присутні не були», - зазначила Н.Карпачова.