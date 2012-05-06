Швейцарці теж заявили про готовність прийняти Тимошенко

Про це заявив глава Федерального департаменту (міністерства) закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтер в інтерв'ю газеті "Нойє Цюрхер Цайтунг", передає ІТАР-ТАСС.

"Якщо Європейський Союз, Німеччина і Україна цього хочуть, ми готові взяти на себе посередницьку роль і, з другого боку, - допомогти", - сказав він. Глава зовнішньополітичного відомства Швейцарії визнав, що Берн перебуває в контакті з Києвом у справі Ю.Тимошенко.

Д.Буркхальтер також висловив сумнів у тому, що "через справу Тимошенко варто бойкотувати чемпіонат Європи з футболу, що стартує наступного місяця в Польщі і Україні".

"Не думаю, що погрози бойкоту допоможуть у цій ситуації", - сказав він, зазначивши, що представник швейцарського уряду поїде на Євро-2012, як і було заплановано.

У Європі, включаючи Німеччину, в останні дні не раз звучали заклики бойкотувати футбольну першість. В уряді ФРН дали зрозуміти, що канцлер Ангела Меркель може відмовитися від відвідин України під час чемпіонату залежно від подальшої долі екс-прем'єра Юлії Тимошенко.

Ю.Тимошенко відбуває семирічний строк ув'язнення в Качанівській виправній колонії в Харкові за перевищення повноважень при підписанні газової угоди з Росією в 2009 році.

Раніше готовність прийняти на лікування Ю.Тимошенко висловлювали в Німеччині і Росії.