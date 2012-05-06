Опозиція вимагає, щоб Пшонка з'ясував, хто вривався до Карпачової

Опозиція вимагає перевірити законність та підстави проведення обшуків в офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Про це йдеться у депутатському зверненні голови фракції НУ-НС, члена партії «Фронт змін» Миколи Мартиненка до генерального прокурора Віктора Пшонки, повідомили УНІАН у «Фронті змін».

У зверненні зазначається, що за повідомленнями засобів масової інформації, 5 травня 2012 року невстановлені посадові особи правоохоронних органів провели обшук в службових приміщеннях працівників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Як повідомила ЗМІ колишній омбудсмен Ніна Карпачова, в окремих кабінетах були зламані замки на дверях, проводився огляд інформаційних матеріалів та техніки, а після цього колишнього керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради прав людини Валерія Тереца та деяких інших посадових осіб Секретаріату було викликано на допит до органів прокуратури.

М.Мартиненко вимагає від генерального прокурора здійснити перевірку правомірності проведення правоохоронними органами обшуку в службових приміщеннях працівників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та, у разі виявлення порушень закону, вжити заходів прокурорського реагування і притягнути до відповідальності винних осіб.

Як повідомляв УНІАН, Н.Карпачова заявила, що офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини вранці 5 травня обшукали представники СБУ.

За її словами, такий дозвіл дала безпосередньо новообраний омбудсмен Валерія Лутковська.

Н.Карпачова також заявила, що кількох колишніх співробітників офісу омбудсмана викликали на допит в прокуратуру.

Прес-служба СБУ та Генпрокуратури спростували це повідомлення.