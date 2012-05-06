Мостова: У Януковича, як у хижака, є природне відчуття небезпеки

Президент Віктор Янукович вміло смикає за "ниточки" підлеглих та маніпулює різними сторонами навіть краще за Леоніда Кучму. Про це в інтерв'ю журналу "Країна" розповіла головний редактор видання "Дзеркало тижня" та дружина політика Анатолія Гриценка Юлія Мостова.

"У нього, як у хижака, є природне відчуття небезпеки. Як у еквілібриста – природне відчуття балансу. І дуже розвинена інтуїція. Кучма, натомість, масштабніша особистість. Він – технічна людина з небутафорською освітою, виріс у зовсім іншому середовищі, зачепив шістдесятників. Усе це давало йому можливість вчасно зупинятися", - зазначила вона.

Януковичу спинитися вчасно в певних речах хисту не вистачає, - вважає журналістка.

"Наприклад, у ситуації з Юлею та Юрою. Це буде для нього бумерангом. Та доки він долетить, постраждають дуже багато людей" - впевнена Мостова.

Gazeta.ua