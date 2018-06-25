Віхи тижня. Привид бродить по Європі, привид бойкоту Євро в Україні

Міжнародний імідж України отримав за минулий тиждень відчутних стусанів чи не більше, ніж за весь час перебування Віктора Януковича на посту президента. Колишній омбудсмен розвернула політичну активність куди потужнішу ніж та, яку демонструвала до звільнення. Комуністи заявили про себе як про провідну ліву партію країни.

І це все ВОНА

Юлія Тимошенко має всі підстави бути задоволеною розвитком подій минулого тижня, коли солідарність з нею європейських політиків набула зримих форм. Десяток президентів країн Центральної і Східної Європи відмовилися від участі в регіональному саміті, який організував Віктор Янукович. Деякі з них прямо заявили, що діють так, протестуючи проти поводження з екс-прем'єром. Віктор Янукович вважає за краще відмовчуватися, МЗС доводиться огризатися і вдавати, що нічого страшного не трапилося.

Ситуація, тим часом, все більше нагадує снігову кулю: стає все більше політиків, готових бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні. Ініціатором в цьому питанні виступила Ангела Меркель, але німецький канцлер ще не ухвалила остаточного рішення. Вона уміло стимулює активізацію європейських політиків щодо долі Тимошенко, при цьому вважаючи за краще поки залишатися над сутичкою. В результаті на початку травня в щоденному режимі німецькі політики другого ешелону і тамтешні ЗМІ висловили власну негативну позицію щодо проведення чемпіонату Європи по футболу в Україні. Нашу владу врятувало, за великим рахунком, небажання УЕФА влізати в політичні інтриги і заступництво Польщі, керівництво якої, втім, теж не стане мовчати про долю Юлії Тимошенко.

Сама лідер «Батьківщини» ніби як погодилася на госпіталізацію в харківську лікарню залізничників після консультації з німецькими лікарями. Звідти Юлія Володимирівна спостерігатиме за розвитком ситуації, готуючись до її загострення. Важко назвати вигідною для неї пропозицією ініціативу Володимира Путіна, що виявив від імені Росії готовність прийняти колишнього українського прем'єра на лікування. Розігнаний Омоном виступ опозиції в Москві напередодні інавгурації Володимира Володимировича, ймовірно, лише підсилить його прагнення зайнятися «збиранням земель Союзу» зі зміною слова «Радянський» на «Євразійський». Й Україні за нинішніх умовах буде складно протистояти очікуваному тиску Росії.

У боротьбі знайдеш ти право своє

Колишній омбудсмен Ніна Карпачова переконливо доводить, як необачно вчинили «регіонали», що звільнили її з поста Уповноваженої з прав людини без належної компенсації. Ніна Іванівна своїм авторитетом додала ваги фотографіям гематом Юлії Тимошенко з Качанівськой колонії, які генеральний прокурор Віктор Пшонка назвав фальшивкою, розрахованою на міжнародний резонанс. Президентський кум відмовився визнавати факт побиття екс-прем'єра, але не зміг заперечувати, що Тимошенко останнім часом вживає тільки воду і сік. Йому, ймовірно, доведеться приймати на себе найближчим часом стурбованість світової спільноти долею лідера опозиції.

Карпачова не зупинилася на досягнутому, повідомивши про обшук в офісі омбудсмена, нібито санкціонованого його нинішньою господинею Валерієй Лутковською.

На питання про політичну долю Карпачової ми отримаємо відповідь не пізніше початку серпня, оскільки Центрвиборчком оголосив про початок парламентської кампанії з 30 липня.

Віце-спікер Микола Томенко від імені об'єднаної опозиції висловив незадоволення якістю нарізування мажоритарних округів, хоча куди вагоміші інші складнощі: необхідність сформувати позитивну програму дій і нейтралізувати ефект від самостійної участі у виборах «УДАРу» й інших не лояльних до влади партій.

Зате несподівано опозиціонерам допоміг майбутній лідер публічної кампанії Партії регіонів Сергій Тігіпко, який заявив, що коли ціни не ростуть – це погано для країни.

Євген Магда