Юлії Тимошенко подарували такууууу ракетку (фото)

Збільшену в розмірі тенісну ракетку подарували лідерці БЮТ Юлії Тимошенко учасники Всеукраїнського дитячо-юнацького тенісного турніру "Сонячна ракетка", організаторами якого є спортивний клуб корпорації "Індустріальний Союз Донбасу", повідомляє "Остров".

На тенісних кортах спорткомплексу "Селена", які знаходяться в Черкасах, Юлії Тимошенко від імені організаторів і спонсорів вручили тенісну ракетку, чиї розміри у декілька разів перевершують справжню.

Юлія Володимирівна із захопленням прийняла подарунок і, змахнувши гігантським снарядом, сказала, що з такою ракеткою їй не страшно вступати в бій з будь-яким політичним суперником. "Я готова битися з самим Віктором Януковичем, який, як я сподіваюся, вже залікував свою спортивну травму", - сказала вона.

Лідер БЮТ наголосила, що викликає Януковича саме на корт, тому що битися з Віктором Федоровичем як з політичним опонентом вона не буде, оскільки " він програв ці вибори вже до офіційного голосування".

Що ж до тенісу, Ю. Тимошенко запевнила журналістів, що не жартує і дійсно найближчого тижня одягне тенісну форму і вийде на корт. Хто буде її суперником Юлія Володимирівна поки тримає у секреті.