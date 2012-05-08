На форумі Об’єднаної опозиції очікуються кілька тисяч делегатів

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», організатори Форуму вже повідомили Київську міську державну адміністрацію про проведення заходу, відтак виконали всі вимоги чинного законодавства.

«Влада не має жодної юридичної підстави забороняти проведення Форуму або зривати його підготовку», - наголосили в Об’єднаній опозиції.

Форум Об’єднаної опозиції розпочнеться о 10.00. У ньому візьмуть участь тисячі делегатів від опозиції. Очікується, що на Форумі буде представлена спільна програма дій.

Інформація для представників ЗМІ про акредитацію на Форум буде надана додатково.