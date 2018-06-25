Дніпропетровський «свободівець»: Вибухи вигідні або Росії, або українській владі

Влада продовжує розслідувати вибухи у Дніпропетровську, які відбулися 27 квітня. За повідомленнями СБУ: коло версій звужується, а основної нема. СБУ тим часом допитує громадських активістів. Андрій Денисенко, засновник громадської організації “Град”, активіст партії “Свобода”, старожил допитів, які влаштовує СБУ після чергового вибуху у цьому регіоні. Після останнього вибуху він просидів на допитів чотири години. Ми поставили Андрію Денисенкові кілька запитань.

НА ДОПИТІ В МЕНЕ ЦІКАВИЛИСЯ, ЧИ Я ВМІЮ ВИГОТОВЛЯТИ ВИБУХОВІ СУМІШІ

Андрію, як ви відповідаєте на натяки у, що це ви влаштовували вибухи в Дніпропетровську?

Я не робив вибухів ані в Харкові, ані в Запоріжжі, ані в Дніпропетровську. Я достатньо давно працюю в громадсько-політичній сфері у місті Дніпропетровську. І до того часу, як я був членом “Свободи”, і після того і правоохоронним органам і владі і представникам громадських організацій і політичним партіям чітко відома моя позиція. Я — прихильник конституційних та ненасильницьких методів боротьби. Я ніколи не був апологетом терору, і сподіваюсь, що в своєму психологічному портреті не маю рис, притаманних людям, здатним до нього. Це — перше. Друге, мене як представника організації національно-патріотичного спрямування допитують не перший раз щодо можливої причетності до терористичних актів. Мене допитували за причетність до минулорічного вибуху у Запоріжжі. Якщо ви пам`ятаєте, там було два вибухи. Один на Новий рік під час встановлення пам`ятника Сталіну, інший восени. Мене викликали, коли було підірвано пам`ятник Сталіну у Новорічну ніч 2011 року. Мене також допитували і після того, як стався вибух в Дніпропетровську 16 листопада минулого року і трагічно загинула одна людина. До речі, мушу зазначити, що за всіма ознаками, цей вибух у листопаді пов`язаний з всією низкою терактів і дуже дивно, що СБУ не поєднує їх у єдиному провадженні. Тут вище керівництво СБУ не хоче брати на себе відповідальності за елементарний провал, за те, що протягом понад півроку вони не могли знайти винуватців, а ця сама терористична група продовжує діяти безкарно, здійснює вибухи. Мене допитали на причетність до терактів вже третього травня в рамках розслідування кримінальної справи номер 755, яке здійснює обласне управління СБУ. Скажу відверто: мене це вже дістало. Я не розумію, за якими підставами, за якими ознаками мене вже втретє перевіряють на причетність до терористичної діяльності. Яка моя провина перед українською державою та правоохоронними органами? У тому, що я прямо та відкрито заявляю, що я є противником режиму Януковича та антиконституційного перевороту, який здійснений цим режимом. У тому що я наважуюсь сказати, що ситуація в Україні повинна бути розв`язана у відповідності до статті 5, де чітко сказано, що основним джерелом влади є народ. Тобто створена система, коли правоохоронні органи використовуються діючим режимом, як органи здійснення тиску на своїх принципових громадян.

Як відбувався допит та ваше спілкування із СБУ?

Працівник СБУ зателефонував мені та запросив на допит. Він був досить тактовний: “Андрію Сергійовичу, ми хочемо вас допитати, як свідка у справі номер 755, пов`язаній із розслідуванням фактів вибуху у Дніпропетровську”.

Я не був свідком цих подій. 27 квітня у Дніпропетровську, коли пролунали вибухи, я перебував у потягу “Столичний експрес” за маршрутом “Дніпропетровськ- Київ”. І мене просто фізично не було у Дніпропетровську. Але правоохоронні органи, СБУ та МВС мають чорні списки осіб, яких у випадку таких позаштатних ситуацій, як теракти, повинні перевірятися на предмет причетності до цих заворушень. Так ось, і в Дніпропетровській області і в інших областях ці списки очолюють представники опозиційних партій та громадських організацій. Зокрема, в Дніпропетровській області ці списки очолює провідник організації “Тризуб” Дмитро Ярош та ваш покірний слуга. Причому, які підстави занесення мене в ці списки це дуже велике питання. На які, я переконаний у правоохоронних органів чіткої відповіді немає. Звичайно, на допиті є питання, які належать до таємниці слідства. Але я не відчуваю, що серед тих питань є такі, що розкривають таємниці. Я просто не розумію, у чому ця таємниця може полягати. Мені задавали питання, чи коли-небудь я виготовляв вибухові суміші та пристрої.

В СБУ ПОБАЧИВ НАЛІПКУ: “У НАС РОЗМОВЛЯЮТЬ УКРАЇНСЬКОЮ”

А ви не виготовляли?

Якщо не брати до уваги мою дитячу терористичну активність, коли ми разом із хлопцями зістругували голівки із сірничків, а потім кидали їх у багаття, то більше не робив. Але у своє виправдання можу сказати, що у селищі Дослідному, у передмісті Дніпропетровська, де пройшло моє дитинство, це було доволі популярне зайняття. Але навіть КДБ СРСР у той час не було стурбоване моєю діяльністю.

Цікаво, яка логіка правоохоронців. Для чого представникам політсили, лідери якої гарантовано проходять до парламенту робити вибухи?

Може, вони думають, що члени “Свободи” хворі на піроманію, тому вони нас перевіряють у першу чергу. Ну нехай нададуть хоча б первинний висновок психоаналітика. Повертаючись до допиту, він був довгий, тому що це - складна процедура. Оскільки я можу вносити до протоколу зміни та доповнення до протоколу, я абсолютно задоволений людиною, яка проводила слідчі дії. Мені не довелося робити змін, доповнень до протоколу допиту. Цікаво, що в його кабінеті на принтері я побачив наліпку: “У нас розмовляють українською”. Я ще пожартував: “Варто додати ще одну наліпку. У цьому кабінеті українською розмовляють навіть ті, хто нею не володіє”. Слідчі дії в Дніпропетровську проводять абсолютно адекватні працівники спецслужб, я переконаний в тому, що ідея допитувати представників опозиції народилася в нетрях головного управління СБУ або в Адміністрації Президента. Саме там організовують полювання на відьом, та намагаються надати цій справі політичного звучання та сформувати політичну версію події. Робиться це всупереч першим заявам і міністерства внутрішніх справ, і голові Служби Безпеки України — громадянина РФ Калініна. І це незважаючи на попередні заяви, що політичні версії теракту не розглядаються. І це було неправда від самого початку. До моєї мами через дві години після того, як пролунав вибух підійшов, точніше її буквально перейняв представник внутрішніх справ, який почав задавати питання: де я є, чи я тут мешкаю зараз. Такі самі дії щодо встановлення місця перебування опозиційних та націоналістичних організацій, у тому числі журналістів проводилися перші три-чотири дні після вибухів. Вони з`ясовували місце перебування наших автотранспортних заходів, наших засобів зв`язку.

Але, повертаючись до допиту. Мене запитували, чи відомі мені екстремістські організації та які саме. Я кажу відомі: “Найбільш екстремістська організація - Партія Регіонів, яка здійснила антиконституційний переворот”. Мене запитали про керівників цих організацій, і відповів: “Так, відомі. Формально очолює цю організацію прем`єр-министр Азаров, а фактичним керівником є президент України Віктор Федорович Янукович”. Мене запитували, чи є у очолюваної вами організації “Град” та партії Свобода радикально налаштовані члени. Я сказав, що вони є. Що вони радикально налаштовані проти корупції, зловживання владою і в тому числі проти дискримінації громадян за політичною ознакою, у вигляді викликів на безпідставні допити і обвинувачяень у тероризмі. Ще була купа питань типу: адреси, явки, паролі... Чи використовуються у ваші організації псевдоніми та прізвиська. Питання щодо “Свободи” та “Град” носили упереджений характер.

Але я розумію, що таке процедура та компетенція. Тоже, все відбувалося у межах закону.

А як ви думаєте, хто влаштував вибухи?

Я вважаю, що вибухи двох останніх років у Запоріжжі, Харкові і Дніпропетровську можуть бути пов`язані одне з одним. І також у вигляді припущення я сказав би, що у проведенні терактів можуть бути зацікавлені спецслужби Російської Федерації, в інтересах якої – дестабілізувати ситуацію в Україні. Або партія влади, яка може використати ті теракти для початку репресій проти опозиції та громадських організацій. Але враховуючи спільну реакцію ЗМІ, пов`язану із моїм допитом, я думаю, що слідчі дії у цьому напрямку буде згорнуто. Передбачаю, що негативна реакція суспільства, на яку наразилася влада із спробою розкрутити нашу причетність до вибуху, сприятиме що ця версія буде згорнуто.

Розмовляла Маша Міщенко