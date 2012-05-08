Журналісти принесли на Банкову кошик з локшиною

Журналісти та представники громадських організацій прийшли до Адміністрації Президента з локшиною та після штовханини з міліцією передали для глави держави Віктора Януковича перелік з 10 фактів, про які не дізналося суспільство.

Як передає кореспондент УНІАН, акція була присвячена річниці дії Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Її учасники, після прес-конференції щодо реалізації заначеного закону, з символічним кошиком з локшиною, на якому були написи “Лапша нам набридла. Лапшу повертаємо - інформацію вимагаємо”, підійшли до Адміністрації Президента з боку вулиці Лютеранської. Кошик, на думку учасників акції, символізував ситуацію, коли низка чиновників не дає відповідей на їхні запити, натомість відповідає відписками. Проте міліція не дозволили журналістам пройти безпосередньо через ворота. Журналісти наголошували, що мають дозвіл київської влади на проведення акції, але це не допомогло, почалася штовханина і міліція не дала журналістам можливості підійти до приміщення АП. До учасників акції вийшов керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації АП Денис Іванеско. Завдяки його втручанню і дзвінкам до різних посадовців, в тому числі, коменданта АП, журналісти таки були допущені на Банкову.

Перед цим на прес-конференції журналіст, активістка руху “Стоп цензурі!” Наталія Соколенко оприлюднила 10 фактів, про які так і не дізнались українці. За її словами, вони не дізналися - як живе Президент України у Межигір’ї; скільки платять народним депутатам України та скільки іде на утримання їх помічників; чому народні депутати звернулись до Конституційного Суду України, аби не декларувати видатки за 2011 рік; скільки бюджетних коштів іде на реконструкцію будинків високих чиновників в комплексах відпочинку “Пуща-Водиця” та “Конча-Заспа”; генеральні плани міст; що купує найбільший державний закупівельник НАК “Нафтогаз України”; чому державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз” переплатило 330 млн доларів за дві бурові установки; чи існують державні гарантії перед Росією за борги енергетичної компанії ЄЕСУ; як Державна податкова адміністрація працює з фінансово-промисловими групами України.

Директор Центру політичних студій та аналітики Віктор Таран наголосив, що серед найбільш закритих тем, на які не дають відповіді органи місцевої влади на місцях, зокрема, місцеві бюджети та бюджетні видатки, державні закупівлі, рішення управлінь комунальної власності та земельних відносин, генеральні плани міст, озеленення територій та скорочення земельних насаджень.

Президент Інституту медіа права Тарас Шевченко повідомив, що близько половини справ щодо порушення закону про доступ до публічної інформації, які доходять до суду, рішення виносяться “хоча б частково на користь позивача”, тобто в половині справ позовні вимоги або задовольняються або задовольняються частково. В той же час він наголосив, що виграти в тих справах, в яких “є політична складова, в тих справах, де є інтерес Адміністрації Президента, Верховної Ради надзвичайно тяжко, майже неймовірно, тому що це не є чесний суд - ми розуміємо, що є дуже багато способів вплинути, зокрема, ВР затверджує суддів, Президент України їх затверджує”.