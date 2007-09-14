Партія Регіонів про Тимошенко, Солану, ілюзії та складнощі перекладу

Партія регіонів називає ілюзією заяву БЮТ про те, що Генеральний секретар Ради Міністрів ЄС, Верховний представник ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Хав’єр СОЛАНА визнає Юлію ТИМОШЕНКО лідером України.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

«Бютівці докладають титанічних зусиль для створення ілюзії фактичного визнання Юлії ТИМОШЕНКО відомими зарубіжними політиками в якості мало не лідера України», - наголошується в заяві.

Як аргумент прес-служба Партії регіонів наводить повідомлення прес-служби БЮТ про зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з Х.СОЛАНОЮ. У повідомленні стверджувалося, що «Х.СОЛАНА також заявив, що відразу після виборів він налаштований на нову зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО як лідером цієї країни».

Прес-служба Партії регіонів пояснює таке формулювання змісту зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО з Х.СОЛАНОЮ тим, що «роль перекладача в ході зустрічі виконував один з найбільш відданих соратників лідера БЮТ Григорій НЕМИРЯ». «Найімовірніше, в прагненні догодити її гіпертрофованому самолюбству і хворобливому гонору він «зробив» переклад приємним для вух Юлії Володимирівни», - наголошується в заяві.

Прес-служба вважає, що «створення таких «інформаційних приводів» не має нічого спільного з чесною політичною боротьбою».

«Крім того, від подібної «вільної інтерпретації» слів високопоставлених європейських чиновників до міжнародного скандалу – один крок», - підкреслює прес-служба Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час зустрічі лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО з Генеральним секретарем Ради ЄС, Верховним представником з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Х.СОЛАНОЮ обговорювалися питання проведення позачергових виборів у Верховну Раду. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона інформувала Х.СОЛАНУ про те, що якщо в демократичних сил не вистачить голосів для формування свого уряду, то БЮТ не входитиме в широку коаліцію. При цьому, зазначила вона, питання щодо її можливого прем`єрства не зачіпалося.

«Зараз рано обговорювати такі речі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, Х.СОЛАНА зазначив, що Україні необхідно провести чесні й прозорі дострокові вибори у ВР і після цього швидко сформувати новий Кабінет міністрів. Він підкреслив, що саме новий Кабмін має вжити заходи для забезпечення стабільності в Україні.

«Сподіваюся, що після закінчення виборів Україна дістане нові можливості», - сказав Х.СОЛАНА. Він також зазначив, що відразу після проведення 30 вересня дострокових виборів у ВР в Україні налаштований на зустріч з лідером БЮТ. Х.СОЛАНА вважає таку зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО необхідною “як з одним з лідерів цієї держави, оскільки відносини між Україною і ЄС не стоять на місці”.