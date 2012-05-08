Будкомпанія «ТММ» заявляє про обшук центрального офісу силовиками
У "ТММ" кажуть, що представники УБЕЗ вибивають двері у кабінети топ-менеджменту.
|У ТММ проводиться обшук
«По вул. Володимирській, 49-а, в центральному офісі «ТММ» перебувають представники Управління боротьби з економічною злочинністю, вибивають двері у кабінети топ-менеджменту, опечатали комп`ютери... Це розпочалося в обід», - сказала вона.
І.Кисель відзначила, що працівники пред`явили ордер на обшук, який проводиться на підставі порушеної кримінальної справи за заявою фізичної особи. Інших подробиць справи вона не назвала.
І.Кисель додала, що в даний момент в офісі знаходяться два топ-менеджери компанії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського відділення зв`язків з громадськістю УМВС України, управління боротьби з економічною злочинністю не причетне до обшуків в офісі компанії.
«Київської міліцією жодних дій не проводиться. Це інші силові відомства», - повідомили у прес-службі.
При цьому в прес-службі не уточнили, які саме силові відомства здійснюють дану операцію.
Довідка УНІАН. «ТММ» – девелоперсько-будівельна компанія повного циклу. Компанія працює на будівельному ринку України з 1994 року. Основні види діяльності – будівництво житлових комплексів «під ключ», а також офісних, торгових і промислових об`єктів. З моменту заснування компанія реалізувала 31 проект нерухомості загальною площею понад 600 тис кв. м у Києві, Харкові, Житомирі і Ялті.
Глобальні депозитарні розписки компанії ТММ котируються на Open Market Франкфуртської фондової біржі з травня 2007 р.