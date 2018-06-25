Луценку 500 днів неволі принесли два позитивних відчуття

“Ці 500 днів неволі принесли два позитивних відчуття. Перше – відчуття внутрішнього комфорту, бо я думаю, говорю і роблю на 100% те, в що вірю. Друге – завдяки тюремним випробуванням я переконався, що в мене найкраща в світі дружина”, - цю вручну писану відповідь Юрія Луценка на запитання журналістів про моральне і фізичне почуття на 500-й день за ґратами, ми отримали у перерві під час сьогоднішнього засідання Апеляційного суду міста Києва, який розглядав скаргу екс-міністра на вирок Печерського райсуду.

Поспілкуватися з Луценком сьогодні було багато охочих.

Першим цієї можливістю скористався перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов, який завітав до будинку Феміди разом з двома тезками і однопартійцями Олександром Сочкою і Олександром Дубовим, а також Олесем Донієм і Юрієм Гримчаком.

Турчинов і Луценко довго шепотілися в кутку через клітку. І хоча конвой не полишив свій пост, все ж таки трішки розступився, делікатно відвернувшись від співрозмовників.

– Що ви обговорювали? – поцікавилися ми у пана Турчинова, коли він залишав засідання, так і не дочекавшись сьогоднішнього рішення суду.

- У нас відбудеться форум опозиційних сил 12 травня – це серйозна подія. І у Юри є дуже серйозні пропозиції до спільної програми опозиції, - повідомив соратник Тимошенко.

Лідер «Народної самооборони» згодом написав журналістам про ці пропозиції:

“Я передав своє бачення антикорупційного пакету як програми дій опозиції. Ключовим у 17 законодавчих ініціативах є введення норми про усунення з посад суддів, прокурорів та слідчих, чиї процеси визнані Європейським судом як такі, що порушили права людини. За останні 5 років – це близько 600 таких рішень. Відтак ідеться про механізм люстрації від 1200 до 3600 суддів (залежно від того був суд колегіальним чи одноосібним). Вважаю це єдиними ефективним методом повернення українського судочинства в рамки закону і припинення “телефонного права” Адміністрації Президента та ГПУ”.

За словами Турчинова, вони з Луценком обговорили “ще багато інших організаційних питань”.

- По рішенню судді щодо відновлення слідства, яке було просто відсутнє під час попереднього розгляду в Печерському суді, вже сьогодні можна буде зрозуміти, який буде результат цього процесу, - додає бютівець.

- Питання списку не обговорювалося? – уточнюємо у нього.

- Ні, ми обговорювали серйозні питання. Сьогодні питання списку не є головним. У нас ще є час. Я думаю, у нас буде можливість включити туди виключно гідних людей.

Після Турчинова Луценко спілкується з Гримчаком, потім - з Донієм.

- Наступний, - з посмішкою звертається екс-міністр до присутніх.

Тоді журналісти і скористалися своєю “порцією спілкування” з Юрієм Віталійовичем, передавши йому листа з запитаннями. До речі, доставити записку екс-міністру – ціла система. Спочатку ми віддали її брату Луценка Сергію, той в свою чергу передав її Олесю Донію, і коли останній намагався через клітку доставити її адресату, конвой перехопив записку. Тож депутату довелося передати її захисникам і тільки тоді з рук адвокатів наш лист зміг потрапити до Юрія Віталійовича. Але всі формальності були дотримані.

Даючи свою оцінку скасуванню саміту у Ялті, що було сьогодні подією номер один в країні, Луценко написав:

“Те, що Янукович продовжує спалювати перед собою всі мости – його проблема. Шкода, що страждає від цього держава, яка стала заручницею його помсти і страху”.

До речі, потрапляння на суд до Луценка стало для журналістів несподіванкою. Спочатку пресу не пустили у залу засідання, а запропонували дивитися відеотрансляцію у конференц-залі, за схемою, яка була відпрацьована під час апеляції Юлії Тимошенко.

Втім, новий головуючий у процесі - суддя Апеляційного суду м. Києва Іван Рибак, який запізнився на 10 хвилин на засідання, дав добро на допуск преси, щоправда фото- і відеозйомку так і не дозволив.

Слід додати, що ця зала виявилася набагато більшою за ту, де розглядали скаргу Тимошенко на рішення Печерського суду про її арешт, куди журналістів пускали з боєм. Тож, якщо є бажання, у суді і місця, і зали знаходяться.

Та й взагалі Апеляційний суд міста Києва – не маленьке приміщення, яке, як виявилося, містить і спортивну залу для співробітників і, судячи з сьогоднішніх ароматів смаженої їжі, які стояли у приміщенні під час перерви, - їдальню.

На початку засідання екс-міністр внутрішніх справ відмовився заявляти відвід судді Рибаку та прокурорам. Він пояснив, що наразі немає ніяких претензій до головуючого. Водночас, має претензії до прокурорів, але оскільки раніше в суді першої інстанції подання про їх відвід відхилялися, то немає сенсу робити цього зараз.

- Вважаю за потрібне відтягнути на себе всіх балбесів-прокурорів, щоб іншим підсудним повезло, - сказав він з посмішкою, маючи на увазі Віктора Клименка, Євгена Зінченка та Дмитра Лобаня.

Захист просив Апеляційний суд відмінити вирок Юрію Луценку і припинити його кримінальне переслідування через відсутність складу злочину.

Олексій Баганець зазначав, що судове слідство судом першої інстанції було проведено неповно і з порушеннями, були допитані не всі свідки. Лунали і прізвища колишнього прем`єр-міністра Юлії Тимошенко і екс-міністра фінансів Віктора Пинзеника, які підписували документи і які фігурують у кримінальній справі, але не були допитані судом.

Дружина Ірина Луценко попросила суд запросити працівників пенітенціарної служби і допросити на предмет ненадання лікування її чоловіку.

- Хотілося б почути від працівників медичної частини СІЗО, яким чином їм вдалося заразити мого чоловіка вірусним гепатитом TTV і приховувати від нього діагноз.

Сам Юрій Луценко навів кілька залізних аргументів на користь необхідності проведення судового слідства.

- Перше - вирок винесено суддею, який не був незалежним. Вирок був винесений по суті незаконним складом суду, - наголошує екс-міністр. - Коли тільки призначили Вовка на слухання моєї справи, я відразу вимагав його відводу з тієї причини, що Вовк сам був фігурантом кримінальної справи за скоєння ним посадових злочинів. Він сам ходив під криміналом, за яким судив мене. Унікальний, напевно, випадок в українському судочинстві. У такій ситуації, говорити, що відносно мене був справедливий незалежний суд просто смішно.. У Вовка була ситуація: саджай або сядеш сам.

Звертаючись до судді, Луценко зауважив:

- Прокуратура сподівається, що ви швидко впораєтеся, і Янукович зможе й далі спокійно бігати по пеньках.

Крім того Луценко зауважив, що вирок Печерського суду не підтверджений жодним показом свідка або доказом, дослідженим на засіданнях.

- Але це квіточки. Ягідки - те, що мені не дали допитати 50 свідків. Євросуд визначив це підставою для перегляду справи, - додав лідер “Народної Самооборони”.

- Я здатний довести свою невинуватість по кожному рядку так званого “вироку” так званого “Печерського суду”, - резюмував Луценко.

Суддя Рибак дві години наодинці радився сам з собою щодо долі екс-міністра і вирішив відмовити йому та його захисту у призначенні судового слідства за скаргою на вирок Печерського райсуду. Підстав для проведення слідства Рибак не побачив.

15 травня Апеляційний суд Києва розпочне по суті розгляд скарги Юрія Луценка на вирок. Цього ж дня в іншому будинку Феміди столиці розглядатиметься і касація Юлії Тимошенко.

Анна Ященко