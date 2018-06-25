Мажоритарка Тернопільщини: «парашутисти» стартували першими

Про те що політики, яких в області призабули або взагалі навіть ніколи в очі живими не бачили, планують балотуватися від Тернопільщини, стало зрозуміло ще наприкінці минулого року. Тоді в Тернополі з’явилися численні біг-борди екс-губернатора Тернопільської області, вихідця із Закарпаття Юрія Чижмаря. Невдовзі активну діяльність розгорнув і лідер «Нашої України» Валентин Наливайченко. Обидва зараз активно рекламують себе як запеклих націоналістів, поборників національної ідеї, найзатятіших опозиціонерів – усього того, на що може клюнути місцевий виборець.

Ще кілька місяців тому в місті озвучували й імена лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока та екс-президента Віктора Ющенка, які начебто теж могли поповнити десант мажоритарників-«парашутистів» і мали балотуватися по округу в Тернополі. Однак після того, як списочникам заборонили одночасно балотуватися в мажоритарних округах, їхні кандидатури уже не обговорюють.

Влада ж вирішила зробити ставку на аграріїв. Саме вони мають дати бій опозиційним кандидатам, адже на відміну від Партії регіонів, аграрії мають хоч якийсь авторитет в районах. Керівникам аграрних підприємств пояснили, що їм необхідне своє аграрне лобі у парламенті, а відтак не зайвим буде викласти трохи грошенят на свою виборчу кампанію. Відповідно біг-борди області тепер рясніють не лише політиками, а й усміхненими керівниками сільгосппідприємств. Очевидно, саме на них в більшості округів працюватиме і адмінресурс.

Битва за Тернопіль

Одномандатний виборчий округ № 163 ( Тернопіль, 177,378 тис. виборців).

У Тернополі найактивнішу промо-кампанію проводить екс-мер Роман Заставний. Аби покращити свої шанси на потрапляння до Верховної Ради, не так давно він вийшов із партії «За Україну!», обласну організацію якої очолював, вступив до «Фронту змін» і, хоч «зі скрипом», але таки добився посади голови обласної організації «фронтовиків».

На його боці – досвід, адже брав участь у двох виборчих кампаніях, наявність фінансових ресурсів від бізнесової діяльності, свій місцевий телеканал.

Щоб здобути перемогу у Тернополі Заставному залишається стати єдиним висуванцем від об’єднаної опозиції. Ці плани йому може попсувати голова Тернопільської облради Олексій Кайда, який очолює обласну організацію ВО «Свобода» і не приховує намірів пересісти у крісло в парламенті. Подейкують, що заявами про намір Олега Тягнибока балотуватися у Тернополі «свободівці» відлякували інших кандидатів від даного округу, готуючи його під Кайду. Однак зараз, як стверджує сам голова облради, він досі не знає, чи йтиме на вибори по партійному списку, а чи таки по мажоритарному округу.

Все залежатиме, від яких саме політичних сил буде висувати опозиція єдиного кандидата і на квоту якої партії випаде Тернопільський округ. Зрозуміло, що Заставний до кінця боротиметься саме за обласний центр, адже шанси перемогти десь в області у нього примарні. Тоді як Кайда при потребі може позмагатися і в районах.

Досягти полюбовних домовленостей між двома названими головними претендентами можуть завадити натягнуті чи радше відверто конфліктні стосунки між Романом Заставним та чинним свободівським мером Сергієм Надалом. Саме у цій площині можуть виникнути загрози для успішної кампанії Заставного.

До того ж скласти конкуренцію на округу вирішив екс-голова ЦВК, уродженець приміського села Великі Гаї Ярослав Давидович. Наразі він іде як самовисуванець, однак теж може спробувати залучитися підтримкою опозиційний сил.

З-поміж інших кандидатів, які можуть з’явитися на окрузі, – голова обласної організації «Громадянської позиції», підприємець Петро Ландяк або представник «Нашої України», власник будівельної компанії Василь Лило. Обидва систематично світяться на виборах мера, однак без значних успіхів. Зважаючи, що титул єдиного кандидата від опозиції на цих виборах в області служитиме фактично прохідним квитком до парламенту, то усі кандидати від опозиції без такої «бирочки» стануть просто статистами.

Від влади по округу в Тернополі кандидатура досі не кристалізувалася. Рейтинг чинних очільників регіоналів у обласному центрі навряд чи окрилює їх для боротьби на окрузі. Як вихід – проштовхувати якусь фігуру з незаплямованою репутацією як самостійного кандидата, бажано – добре відомою і з позитивним іміджем. Тож не виключено, що в Тернополі на мажоритарному окрузі таки з’явиться свій «парашутист».

Ще один варіант для влади – уродженець Тернополя, керівник федерації водомоторного спорту України, нардеп Віктор Шемчук. Для своєї промо-кампанії він матиме можливість використати черговий чемпіонат Європи з даного виду спорту, який пройде в Тернополі влітку. Хоч як для «тушки», шанси на перемогу на даному мажоритарному окрузі у нього досить примарні.

Регіонали «сплавлять» свого колишнього ватажка?

Одномандатний виборчий округ № 164 (Збаразький, Лановецький, Підволочиський, Шумський райони, частина Кременецького району. Центр – Збараж. 177,577 тис. виборців)

Шумщина та Кременечина традиційно є найменш патріотично налаштованими районами області, принаймні під час виборів тут найбільше голосують за Партію регіонів, як свого часу – за прокучмівські сили.

Саме завдяки цьому округу плекав надію залишитися в парламенті чинний нардеп від Партії регіонів Орест Муц. Він тривалий час очолював обласну організацію Партії регіонів і потрапляння регіоналів в обласну та районні ради на останніх місцевих виборах, причому не в ліченій кількості – це і його заслуга. Та після того, як облдержадміністрацію очолив Валентин Хоптян, між ними «пробігла чорна кішка», а зв’язки Хоптяна виявилися серйознішими. Відтак минулого року Ореста Муца з посади голови облорганізації Партії регіонів «посунули», її посів сам Хоптян. Офіційно це пояснили необхідністю Оресту Муцу всі сили віддати для перемоги на мажоритарному окрузі. А партія йому в цьому, мовляв, максимально допоможе.

Однак цього року на північ області зачастив уродженець Луганщини, керівник “Укрінбанку” Володимир Клименко.

Під час поїздок його супроводжує Валентин Хоптян. Це наштовхує на думку, що саме на підтримку Клименка можуть запустити адмінресурс. Або ж владна вертикаль поставить на аграрія, директора ТОВ «Україна» Олега Крижовачука, якому до снаги стати важковаговиком на окрузі. Останній почував себе як риба у воді за президентства Ющенка, потім перекочував у «Єдиний центр», ставши від цієї партії депутатом облради. Зараз входить в раді до провладного міжфракційного об’єднаня.

Клименку, а особливо Крижовачуку до снаги перекреслити амбіції Ореста Муца. Не на його користь і те, що при нарізці округів від Північного округу відітнули частину лояльнішої Кременеччини, натомість додали Підволочиський район, який свого часу очолював Хоптян.

Від опозиції на даному окрузі можуть спробувати свої сили депутат Тернопільської міськради, «свободівець» Михайло Головко, уродженець Збаражчини, який вже тривалий час як осів у столиці, голова Української всесвітньої координаційної ради Михайло Ратушний, а також депутат облради Степан Барна, який, дрейфуючи в фарватері Романа Заставного, перейшов із «За Україну!» до «Фронту змін».

Очевидно, що кожен з них боротиметься за те, щоб стати єдиною кандидатурою від опозиції, хоча на Шумщині та Кременеччині це не буде аж надто значним козирем.

Опозиціонери вже чубляться

Одномандатний виборчий округ № 165 (Частина Тернополя, Бережанський, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський райони, південна частина Кременецького району. Центр – Зборів. 178,352 тис. виборців)

У цьому окрузі наразі триває запекла боротьба за звання єдиного опозиціонера. З одного боку, Валентин Наливайченко хоче добитися, щоб саме він представляв опозицію. Водночас екс-губернатор Тернопільщини, чинний нардеп Іван Стойко намагається відвоювати рідний для нього округ. Адже лише тут у нього є хоч якісь шанси лишитися в парламентському кріслі. Наразі опоненти уже дійшли до міжособистісної критики, причому табір Наливайченка робить це силами колишніх побратимів Стойка.

Останній і справді не зміг проявити себе як здібний менеджер на посаді голови обладміністрації, не в силі він був щось протиставити і при рейдерському захопленні очолюваної ним крайової організації НРУ. Програвши битву на партійному поприщі Стойко подався в «За Україну!», а після відходу від керма обласної організації цієї партії Романа Заставного посів його місце.

Домогтися свого висунення як єдиного кандидата Стойко зможе хіба завдяки принциповій позиції голови обласної організації ВО «Батьківщина» Василя Деревляного, який наполягає на тому, щоб в області на мажоритарних округах мають висуватися лише місцеві кандидати. Якщо ж Деревляний з тих чи інших причин на стане надто принциповим, дорога Наливайченку буде відкрита. Принаймні за ресурсами та особистісними потенціалом перевага – на його боці.

Не виключено, що зіграти на конфлікті спробують й інші опозиціонери від «Свободи» чи «Батьківщини», і навіть від УНП, однак значно меншого калібру, а відтак із значно меншими шансами на перемогу.

Влада в даному окрузі зробить ставку на депутата Тернопільської райради від Партії регіонів, гендиректора ПАП «Агропродсервіс» Івана Чайківського. Він уже посміхається людям з біг-бордів на трасах під Тернополем. Водночас проти нього може зіграти конфлікт, який набирає обертів у зв’язку із його намірами побудувати індичатник у Великому Ходачкові. Проти появи такого виробництва активно виступають жителі села, мовляв, воно буде шкідливим. Порозуміння між людьми та фермером поки не досягнуто.

В очікування несподіванок

Одномандатний виборчий округ № 166 (Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський райони. Центр – Теребовля. 175,509 тис. виборців)

Після того, як в ЦВК несподівано змінили межі так званого Західно округу, райони, на які націлювалися Наливайченко та Стойко, раптом опинилися в різних округах. Логічно міркувати, що ці представники опозиції таки зможуть досягти компромісу без особливих для себе втрат.

Утім, не виключено, що й сюди прибудуть «варяги». Улітку минулого року, перебуваючи в Рукомиші Бучацького району, Віктор Ющенко пообіцяв посприяти створенню в селі Духовного центру. Уже тоді лунали думки, що це є розвідка на предмет вибору мажоритарного округу.

Також в політичних кулуарах говорять про можливу появу на даному окрузі одного із засновників Конгресу українських націоналістів Степана Брацюня.

У разі відсутності важковаговиків цей округ зможуть спробувати підкорити і молоді політики від будь-якої із партій КОДу. Усе залежатиме лиш від фінансових потуг кандидата, який вирішить розпочати боротьбу за мандат.

Від влади на цьому окрузі може виступити аграрій, президент ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз, який особливо міцні позиції має в Бучацькому районі. Якщо на його користь ще запустити адмінмашину, в опозиції виникне солідний конкурент.

На кого вкаже владний перст?

Одномандатний виборчий округ № 167 )Борщівський, Заліщицький, Чортківський райони. Центр – Чортків. 154,725 тис. виборців)

Виглядало так, що екс-губернатор Тернопільщини Юрій Чижмарь планує балотуватися у Тернополі. Та згодом, мабуть, оцінивши свої шанси в боротьбі із важковаговиками від опозиції, він таки «перекочував» на Південний округ. Чижмаря в області прийнято було вважати людиною Віктора Балоги. За часів керування областю він був представником помаранчевого табору, тож зараз може похвалитися відкриттям пам’ятника Степану Бандері у Тернополі навпроти облдержадміністрації, дотичністю до різних націонал-патріотичних проектів тощо.

Проте опозиціонери докладуть всіх зусиль, щоб сформувати йому імідж потенційної «тушки», тож безболісно прорватися по округу як самостійний кандидат Чижмарю не знати, чи вдасться. До того ж скандал із облиттям кислотою навряд чи додав йому балів.

Також тут спробує свої сили голова обласної організації Партії промисловців і підприємців, керівник одного з тернопільських торгово-розважальних центрів Василь Чубак. Йому доведеться боротися в одній ніші з Чижмарем і не виключено, що вони лише відберуть голоси один від одного.

Опозицію, найімовірніше, на Півдні представить голова фракції ВО «Свобода» в облраді Олег Сиротюк. Хоча зараз бурхливу діяльність на окрузі розгорнув Володимир Бедриківський, який був заступником у Юрія Луценка, коли той очолював міністерство внутрішніх справ. Бедриківський – уродженець Заліщиків, активно експлуатує теми патріотизму, духовності, українства. Свого часу займав керівні посади в міліції, з того часу, зрозуміло, залишилися якісь зв’язки. Очевидно, що генерал міліції змагатиметься за перемогу «на повну», і зможе попсувати нерви кандидатам як від провладного, так і від опозиційного таборів.

Не виключено, що на окрузі появиться і уродженець Росії, громадянин України за паспортом Іван Матієшин. Частину свого дитинства він провів на Тернопільщині, сьогодні є лідером політичного об’єднаня «Рідна вітчизна» та керівником однієї з російських нафтових компанії. На початку року за участі Матієшина і його благодійного фонду «Україна – Свята Родина» у Тернополі відбувся духовний фестиваль. Імовірно, що невдовзі будуть і чергові кроки від нього.

Кожен із наведених кандидатів, окрім, звісно, Сиротюка, може стати ставлеником влади.

Андрій Вацик