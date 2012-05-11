Катеринчук не зміг пристати до Об'єднаної опозиції через свята

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН народний депутат, лідер Європейської партії Микола Катеринчук.

За його словами, днями відбулося засідання ради партії, на якій представник Об'єднаної опозиції «зачитав звернення до нашої партії, щоб ми приєдналися як члени Комітету опору диктатурі».

Як сказав М.Катеринчук, Європейська партія направила «Батьківщині» і «Фронту Змін» «свою згоду на проведення переговорів».

При цьому він додав, що «на сьогоднішній день у нас ще не було контактів, напевно, через свята».

М.Катеринчук висловив надію, що «12-го числа буде форум, на якому вже, напевно, будуть представлені всі учасники – політичні партії Об'єднаної опозиції».

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Як повідомляв УНІАН, 23 квітня партії «Батьківщина» і «Фронт Змін» підписали Декларацію єдності для перемоги на парламентських виборах.

Всього до складу Об'єднаної опозиції, яка спільно йде на парламентські вибори 2012 року, ввійшли шість партій: «Батьківщина», «Фронт Змін», Народний Рух України, «Народна Самооборона», «За Україну!», «Реформи і Порядок».