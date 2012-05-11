СБУ склала фоторобот четвертого підозрюваного у терактах в Дніпрі (фото)

Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області склало фоторобот четвертого підозрюваного у здійсненні терактів у Дніпропетровську 27 квітня.

Про це повідомляє прес-служба УСБУ в області.

Зокрема, слідчими СБУ за підозрою у причетності до здійснення злочину, передбаченого ч.2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, у кримінальній справі, порушеній прокуратурою Дніпропетровської області за фактами вибухів у Дніпропетровську 27 квітня, також розшукується чоловік з такими прикметами: вік 40-50 років, зріст близько 170 см, середньої статури, волосся темно-русяве, коротко стрижене, рідкувате.

Одягнений: джинси, сорочка світлого кольору з короткими рукавами.

СБУ просить громадян, які володіють якоюсь інформацією про підозрюваного, терміново повідомити її за телефоном +380955507547, або електронною адресою dopomoga@fregat.com.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у центрі Дніпропетровська прогриміли 4 вибухи, унаслідок яких постраждав 31 чоловік, зокрема 10 дітей.

29 квітня СБУ склала і оприлюднила фотороботи трьох розшукуваних за підозрою у здійсненні терактів у Дніпропетровську 27 квітня.