Грібаускайте: настрій німецького лікаря не такий оптимістичний, як у Тимошенко

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко знаходиться в хорошому стані, зважаючи на 20-денне голодування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте заявила на брифінгу перед лікарнею «Укрзалізниці» в Харкові після відвідування Ю.Тимошенко.

«Я хочу порадіти, що змогла зустрітися з Юлією Тимошенко в лікарні. Вона знаходиться в хорошому стані, якщо враховувати те, що виходить з 20-денного голодування. Її настрій позитивний і оптимістичний. Вона ніяк і ні на які речі не скаржилася, навпаки, вона задоволена, що нею врешті-решт займаються медики, що поруч німецький лікар», - сказала Президент Литви.

Вона зауважила, що настрій німецького професора - невропатолога Лутца Хармса, який лікує Ю.Тимошенко, «не такий оптимістичний».

За словами Д.Грібаускайте, Л.Хармс шкодує, що Ю.Тимошенко позбавлена волі, оскільки це, на його думку, заважатиме її одужанню.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко оголосила голодування на знак протесту проти політичної ситуації в Україні. Вона також твердить, що її побили працівники колонії під час примусового перевезення до лікарні ввечері, 20 квітня.

Екс-прем’єр припинила голодування 9 травня після госпіталізації до лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.