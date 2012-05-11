Об'єднана опозиція знайшла телеканал, який транслюватиме її форум

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Фронт Змін».

В повідомленні зазначається, що напередодні Форуму лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк також офіційно звернувся до керівництва «5-го каналу» із запитом про здійснення прямої трансляції. У листі на ім’я генерального директора телеканалу йшлося про те, що згідно зі статтею 5 Закону України «Про інформацію», кожен має право на інформацію, зокрема, її вільне поширення, необхідне для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

В прес-службі повідомляють, що телеканал ТВі дав згоду на телетрансляцію Форуму практично одразу, а від «5-го каналу» інформації щодо згоди на трансляцію досі не надходило.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Першого національного телеканалу відмовилося здійснювати пряму трансляцію Форуму об’єднаної опозиції. За повідомлення прес-служби «Фронту Змін», представник керівництва Першого національного телеканалу дав зрозуміти, що це вказівка «згори».