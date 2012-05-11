У понеділок ЄС подумає, чи не відкласти угоду з Україною
Міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні 14 травня обговорять умови для підписання Угоди про асоціацію з Україною.
|Остаточного рішення у понеділок не буде
“Ми обговоримо питання щодо можливих умов для підписання та ратифікації угоди, а також, чи потрібно нам почекати певний час з підписанням”, - сказав співрозмовник агентства.
Він зазначив, що вже на сьогодні зрозуміло, що для підписання угоди ЄС хотів би побачити в Україні прогрес щодо відмови від практики застосування вибіркового правосуддя, а також проведення чесних та вільних виборів.
“Я думаю, що міністри мають встановити критерії, згідно з якими вони зможуть побачити прогрес України. Однак не всі вони на одній лінії, і я не очікую ніякого остаточного рішення в понеділок на цьому етапі”, - сказав дипломат.
Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС вели переговори про Угоду про асоціацію з 2007 року. 19 грудня 2011 року сторони заявили про завершення переговорів, а 30 березня 2012 року відбулося парафування документа.
Разом з тим підписання та подальша ратифікація Угоди про асоціацію на сьогодні відкладені через погіршення ситуації з демократією в Україні, використання вибіркового правосуддя, згортання прав людини.