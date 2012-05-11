Грібаускайте обговорила з Януковичем можливість ізоляції України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д. Грібаускайте повідомила журналістам після зустрічі з В.Януковичем.

«Я казала, що коли не буде знайдено рішення з гарантіями лікування і гарантіями правовими всім ув’язненим від опозиції і будь-яким іншим людям, то, звичайно, до такої країни відношення буде критичним і звичайно, один або інший рівень ізоляції гарантований», - сказала Президент Литви.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю відбулася зустріч В.Януковича з Д.Грібаускайте «віч-на-віч».

Президентська прес-служба зазначила, що зустріч тривала дві з половиною години.