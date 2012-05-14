Яценюк: Кличко відмовився йти в мери Києва
09:22, 14 травня 2012Політика
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За словами Яценюка, лідер партії УДАР Віталій Кличко відмовився від участі у виборах київського міського голови.
|Яценюк заявив, що Кличко відмовився від ідеї йти в мери
"А він вже прийняв для себе рішення. Наскільки я знаю, він відмовився від участі у виборах мера Києва. Це окрема історія», - сказав Яценюк в інтерв`ю виданню "Комерсант-Україна".
При цьому інших подробиць він не повідомив.
Нагадаємо, раніше в інтерв`ю Кличко заявляв, що не хоче бути мером, який не впливає на процеси, і тому його політсила буде домагатися повернення повноважень міського голови.
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