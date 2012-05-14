Яценюк: Кличко відмовився йти в мери Києва

Глава партії "Фронт змін" Арсеній Яценюк заявляє, що Віталій Кличко не братиме участі у виборах мера Києва.

"А він вже прийняв для себе рішення. Наскільки я знаю, він відмовився від участі у виборах мера Києва. Це окрема історія», - сказав Яценюк в інтерв`ю виданню "Комерсант-Україна".

При цьому інших подробиць він не повідомив.

Нагадаємо, раніше в інтерв`ю Кличко заявляв, що не хоче бути мером, який не впливає на процеси, і тому його політсила буде домагатися повернення повноважень міського голови.