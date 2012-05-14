До Дня Києва соціально незахищені кияни отримають матеріальну допомогу

Як повідомляє прес-служба КМДА, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Так, матеріальну допомогу у розмірі 500 грн. отримають сім’ї загиблих в Афганістані. 300 грн. виплатять одержувачам пенсійної виплати у зв’язку з втратою годувальника; на дітей сиріт, у яких померли обоє батьків; на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; малозабезпеченим та багатодітним родинам, а також сім’ям військовослужбовців, які загинули або померли у мирний час під час військової служби.

200 гривень виплатять інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю; одержувачам соціальної пенсії на дітей-інвалідів віком до 18 років та тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; малозабезпеченим особам, які проживають разом з інвалідом І, ІІ групи внаслідок психічного розладу, який потребує постійного догляду, а також інвалідам І групи розмір пенсійної виплати, яких не перевищує 1200 грн.

Матеріальну допомогу у розмірі 100 грн. отримають інваліди ІІ групи та непрацюючі інваліди ІІІ групи. Соцвиплати також отримають непрацюючі пенсіонери, розмір пенсійних виплат яких не перевищує 1200 грн., а також працюючі пенсіонери, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 900 грн.; одержувачі державної допомоги на дітей одинокі матері та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів, компенсації за надання соціальних послуг, компенсації по догляду за інвалідом І групи або пристарілим, який досяг 80-річного віку, а також одержувачам державної допомоги при усиновленні дитини.

Відповідно до розпорядження, виплати одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги проводитимуть за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їхні поточні рахунки у банках та відділеннях поштового зв’язку.

Крім того, адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була своєчасно виплачена, через незалежні причини від отримувача, у разі його смерті, виплачуватиметься членам сім’ї померлого у відповідному порядку.