Опозиція хоче почути реакцію Грищенка на демарш європейських політиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Погоджувальної ради голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін.

Він пропонує у п’ятницю запросити на Годину запитань до уряду міністра закордонних справ України «щодо інформування про реакцію України на ті демарші і бойкоти, які сьогодні демонструють лідери Європи по відношенню до нашої держави».

У відповідь голова Верховної Ради Володимир Литвин нагадав, що минулої пленарної п’ятниці планувалося заслухати інформацію віце-прем’єр-міністра Сергія Тігіпка щодо виконання соціальних ініціатив Президента України, тому саме це питання буде розглядатися 18 травня.

Фракції Партії регіонів і Народної партії підтримали ініціативу В.Литвина щодо заслуховування у п’ятницю С.Тігіпка.

Водночас В.Литвин додав, що необхідно звернутися до МЗС України, щоб міністр «був готовий відповісти на запитання народних депутатів».

За словами голови парламенту, «треба тільки з’ясувати, чи не буде міністр закордонних справ України у цей час у відрядженні».