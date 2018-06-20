Віхи тижня. Самотність Януковича, амбіції опозиції і сподівання Медведчука

Самотність по-європейськи

Україна поступово перетворюється на європейського вигнанця: МЗС був змушений скасувати саміт лідерів держав Центральної та Східної Європи через відмову більшості учасників приїхати до Ялти, а канцлер Ангела Меркель поставила знак рівняння між політичними режимами в нашій країні та Білорусі. Зрозуміло, що бундесканцлер, яка залишилася після поразки Ніколя Саркозі на президентських виборах, грає свою гру, але Україні від цього анітрохи не легше. Причина ставлення до нашої країни за формулою «прохання ігнорувати» - ситуація навколо Юлії Тимошенко.

Про це говорила і президент Литви Даля Грібаускайте, яка відвідала і Юлію Володимирівну в харківській лікарні залізничників, і Віктора Януковича на Банковій. Тональність заяв Грібаускайте складно відтінити навіть нормами дипломатичної пристойності: вона прямо дала зрозуміти Віктору Федоровичу, що без позитивного вирішення «проблеми Тимошенко» на Україну чекає міжнародна ізоляція. І скільки б не говорив Микола Азаров про негідників, які сумніваються в ефективності європейської інтеграції України, навіть йому довелося визнати можливість виїзду екс-прем`єра на лікування за кордон. Мабуть, припекло.

Залишиться тільки один?

Юлія Тимошенко вибрала для переїзду з Качанівської колонії до харківської лікарні День Перемоги, вкотре здобувши перемогу в заочній сутичці з командою Віктора Януковича. Лідер «Батьківщини» з владою воює не числом, а умінням: її команда переграє представників влади в публічності й оперативності реагування, через що їй прощаються промахи і навіть відверті ляпи. Водночас одкровення Рената Кузьміна в Європі щодо майбутніх кримінальних справ проти екс-прем`єра сприймаються з неприхованим скепсисом.

Самій Тимошенко доведеться вирішувати проблему позиціонування щодо об`єднаної опозиції. Її різношерстий характер не припускає управління дуумвіратом. Під час форуму супротивників Януковича на Михайлівській площі столиці ім`я лідера «Батьківщини» звучало, навіть звернення її до присутніх Євгенія Тимошенко зачитала, але переплюнути Арсенія Яценюка за ступенем популізму буде непросто. Головний «фронтовик» вирішив поєднати свою майбутню «демобілізацію» з рідної партії з підвищенням рейтингу і буквально засипав 3 тисячі учасників опозиційного форуму обіцянками, що тішать його самолюбство. Якщо вірити Арсенію Петровичу, в разі приходу об`єднаної опозиції до влади Януковича чекає оперативно проведений імпічмент, чиновників - поголовна люстрація і сувора перевірка антикорупційним комітетом, а Конституційний Суд - неминучий розпуск. Навряд чи за два місяці обговорення на місцях програма об`єднаної опозиції стане менш радикальною, навіть навпаки. Противники Януковича не приховують прагнення вести кампанію за принципом «Хто не з нами, той - за владу», при цьому не шкодуючи навіть потенційних союзників.

З кремлівським привітом

Загострення ситуації в Україні тішить Володимира Путіна, відразу після повернення у президентське крісло він доручив МЗС Росії приділяти підвищену увагу інтеграційним процесам на пострадянському просторі. Чи варто дивуватися, що в нашій країні набирає силу підкреслено позапартійний проект «Український вибір», що тісно асоціюється з Віктором Медведчуком і пропонує «відчути країну». Досвідчений юрист і кум російського лідера прекрасно усвідомлює ступінь невдоволення Москви самостійністю Києва і готує варіанти дій у розрахунку на розвиток ситуації, яке дозволить Віктору Володимировичу повернутися за куліси великої політики. Чого на світі не буває, адже маховик протистояння влади і опозиції в Україні набирає обертів.

Євген Магда