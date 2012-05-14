Яценюк назвав, хто піде на житомирські округи від опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк сьогодні на прес-конференції у Житомирі, відповідаючи на запитання про перспективи нинішнього опозиційного об’єднання для участі у виборах.

Він зазначив, що "це вперше в українській історії опозиційні партії об’єдналися в єдину команду".

При цьому він охарактеризував колишні об’єднавчі процеси в українській опозиції як звичайні угоди про співпрацю, блоки та коаліції.

"Раніше це були угоди про співпрацю, раніше це були формування коаліції, раніше це були блоки, а зараз опозиція виступила єдиною політичною командою», - зазначив А.Яценюк.

Він також висловив переконання в тому, що після парламентських виборів в Україні постане питання формування єдиної партії на базі основних опозиційних партій.

"Після виборів, упевнений, що постане питання формування єдиної партії на базі основних опозиційних партій, і це якісно змінить політичну картину в Україні", - сказав А.Яценюк, додавши, що «наш союз – об’єднана опозиція - має не короткострокову політичну мету, а довгострокову державотворчу".

Він також презентував кандидатів від об’єднаної опозиції на виборах до ВР в мажоритарних округах в Житомирській області.

„Це відбулось, ми домовились – об’єднана опозиція і партнери – про те, хто буде перемагати на округах в Житомирській області”, - зазначив А.Яценюк.

Зокрема, за його словами, „на округ №64 (Житомир) від об’єднаної опозиції піде Геннадій Зубко - "Фронт змін", на округ №65 – Павло Жебрівський ("Українська платформа") - нині народний депутат України, на 66-й округ (Коростень) піде Андрій Озерчук (ВО "Батьківщина"), на округ №67 (Новоград-Волинський) об’єднана опозиція делегує Віталія Француза (ВО "Батьківщина"), на 68-й округ (Малин) ми делегуємо Євгена Добряка від ВО "Батьківщина", на 69-й округ (Чуднів) піде кандидатом Сидір Кізін від наших партнерів від ВО „Свобода”.

«Так ми розпочали переможну ходу на парламентську кампанію 2012 року”, - сказав А.Яценюк.