Яценюк назвав, хто піде на житомирські округи від опозиції

14:30, 14 травня 2012
Політика
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В Україні після парламентських виборів постане питання формування єдиної партії на базі основних опозиційних партій.

Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк сьогодні на прес-конференції у Житомирі, відповідаючи на запитання про перспективи нинішнього опозиційного об’єднання для участі у виборах.

Він зазначив, що "це вперше в українській історії опозиційні партії об’єдналися в єдину команду".

При цьому він охарактеризував колишні об’єднавчі процеси в українській опозиції як звичайні угоди про співпрацю, блоки та коаліції.

"Раніше це були угоди про співпрацю, раніше це були формування коаліції, раніше це були блоки, а зараз опозиція виступила єдиною політичною командою», - зазначив А.Яценюк.

Він також висловив переконання в тому, що після парламентських виборів в Україні постане питання формування єдиної партії на базі основних опозиційних партій.

"Після виборів, упевнений, що постане питання формування єдиної партії на базі основних опозиційних партій, і це якісно змінить політичну картину в Україні", - сказав А.Яценюк, додавши, що «наш союз – об’єднана опозиція - має не короткострокову політичну мету, а довгострокову державотворчу".

Він також презентував кандидатів від об’єднаної опозиції на виборах до ВР в мажоритарних округах в Житомирській області.

„Це відбулось, ми домовились – об’єднана опозиція і партнери – про те, хто буде перемагати на округах в Житомирській області”, - зазначив А.Яценюк.

Зокрема, за його словами, „на округ №64 (Житомир) від об’єднаної опозиції піде Геннадій Зубко - "Фронт змін", на округ №65 – Павло Жебрівський ("Українська платформа") - нині народний депутат України, на 66-й округ (Коростень) піде Андрій Озерчук (ВО "Батьківщина"), на округ №67 (Новоград-Волинський) об’єднана опозиція делегує Віталія Француза (ВО "Батьківщина"), на 68-й округ (Малин) ми делегуємо Євгена Добряка від ВО "Батьківщина", на 69-й округ (Чуднів) піде кандидатом Сидір Кізін від наших партнерів від ВО „Свобода”.

«Так ми розпочали переможну ходу на парламентську кампанію 2012 року”, - сказав А.Яценюк.

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