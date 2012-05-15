Касацію у «газовій справі» Тимошенко розглядає екс-голова військового трибуналу

Як передає кореспондент УНІАН, суд пікетують близько 300 активістів партії «Батьківщина».

На засіданні суду присутні захисники Ю.Тимошенко Микола Сірий, Олександр Плахотнюк, Сергій Власенко та Микола Титаренко.

Як повідомив на початку засідання суддя, захисники Євгенія Кар та Олександр Тимошенко до суду не з’явились.

У коментарі журналістам перед початком засідання адвокат С.Власенко нагадав, що захист Ю.Тимошенко наполягатиме на закритті кримінальної справи у зв’язку з відсутністю в її діях складу злочину.

«… Але чи побачить колишній голова військового трибуналу Донецького гарнізону (маючи на увазі суддю Вищого спецсуду, який розглядатиме касаційну скаргу, – УНІАН) ці аргументи - це вже інше питання», - додав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

У грудні 2011 року Апеляційний суд Києва підтвердив це рішення.

22 січня 2012 року захист Ю.Тимошенко звернувся до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних та цивільних справ з касаційною скаргою на рішення судів першої та другої інстанції у "газовій" справі.

Адвокат О.Плахотнюк просить Вищий спецсуд скасувати ухвалу Апеляційного суду Києва від 23.12.2011 року у справі за обвинуваченням Ю.Тимошенко та вирок Печерського районного суду Києва від 11.10.2011 року, а кримінальну справу проти Ю.Тимошенко закрити у зв’язку з відсутністю в її діях складу злочину.

О.Плахотнюк вказує на безпідставність рішень судів двох інстанцій, наголошує на численних порушеннях прав Ю.Тимошенко під час досудового слідства, розгляді справи у суді першої інстанції та в апеляційному суді.