Луценко вважає, що вирок у його справі «висмоктаний з пальця прокуратури»

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко вважає, що вирок Печерського районного суду міста Києва, за яким його засуджено до чотирьох років позбавлення волі, «висмоктаний з пальця прокуратури»

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Луценко заявив сьогодні, надаючи пояснення на підтримку своєї скарги на вирок в Апеляційному суді Києва.

«Таке рішення суду є просто висмоктаним з пальця прокуратури, в кращому випадку», - сказав він.

Екс-міністр завернув увагу апеляційного суду на те, що під час допитів у суді першої інстанції жоден зі свідків не сказав, що він особисто надав вказівку влаштувати свого водія Леоніда Приступлюка на роботу у Департамент оперативної служби МВС.

Крім того, Ю.Луценко заявив, що для нього продовжує «залишатися таємницею», чому суд визнав злочином саме призначення Л.Приступлюка в ДОС, а двох інших водіїв, які так само були оформлені на роботі в цьому департаменті, - ні.

Ю.Луценко звернув увагу суду, що жоден із допитаних у Печерському райсуді свідків не заявляв, що екс-міністр давав вказівку надати житло своєму водію і взагалі брав будь-яку участь у роботі житлово-побутової комісії МВС.

Екс-міністр зауважив, що МВС не завдано збитків через надання Л.Приступлюку квартири, оскільки це житло перебувало у комунальній власності, а не на балансі міністерства.

«І, нарешті, «незаконне» святкування Дні міліції - це найфеєричніший епізод у справі Ю.Луценка», - сказав він.

«Напевно, найнеосвіченіший знає, що указ Президента є обов’язковим до виконання, а щорічні урочистості з нагоди Дня міліції були визначені указом Президента Л.Кравчуком у 1993 році. Всі роки з 1993 року починаючи, в одному і тому ж залі - палаці «Україна» - МВС проводила урочистості до Дня міліції», – зазначив Ю.Луценко.

Він зауважив, у 2008 і в 2009 роках ще 14 міністерств і відомств проводили урочисті заходи з нагоди своїх професійних свят, «але покараний лише Ю.Луценко».

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура звинувачувала екс-міністра внутрішніх справ у нецільовому використанням бюджетних коштів на святкування Дня міліції в Національному палаці "Україна" у 2008-2009 роках.

Крім того, Ю.Луценко обвинувачувався в незаконному оформленні на роботу в МВС особистого водія Л.Приступлюка і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Також Ю.Луценка звинувачували у тому, що у 2009 році він на посаді глави МВС, продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.

Крім того, суд визнав винним у скоєнні злочину колишнього водія Ю.Луценка Л.Приступлюка і призначив йому міру покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з відтермінуванням на два роки.