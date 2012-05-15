Кужель хоче почути від Кличка чітку відповідь на два запитання

Про це вона заявила, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо перспектив опозиційних сил виграти вибори мера Києва.

Зокрема, за словами О.Кужель, «сумний досвід» попередніх виборів у Києві, коли демократичні сили не змогли домовитися з Віталієм Кличко про висунення єдиної кандидатури, «змушує зробити висновки з уроків минулого».

О.Кужель заявила, що змушена констатувати, що останні заяви В.Кличка про те, що він не хоче бути мером без повноважень, в руках якого немає ні бюджету, ні важелів впливу, «сумнівів не залишає – Київ готують до здачі Партії регіонів».

У зв`язку з цим вона застерігає В.Кличка утретє не стати «лихою долею, сприяючою передачі столиці на розграбування черговій банді окупантів», і у зв’язку з відсутністю чіткої політичної лінії і подвійністю політичних переконань зрадити інтереси киян.

«Київ не може собі дозволити програти мерські вибори утретє. Ми не повинні змиритися з тим, щоб знову здати Київ. Це означає здати Україну», - заявила О.Кужель, додавши: «Коли є мета, і мета ця – не в прагненні виторгувати собі особисто політичні дивіденди, не в страху продешевити і продати себе дешевше за рейтингові оцінки, а жити і боротися за людей, то для досягнення цієї мети мерських повноважень цілком достатньо».

У зв`язку з цим, О.Кужель заявила, що закликає В.Кличка публічно дати до кінця поточного тижня чітку відповідь - «так» чи ні» - на два запитання: Перше – чи готовий він поставити своє чесне ім`я спортсмена Віталія Кличко запорукою твердості свого рішення про те, що виставляє свою кандидатуру від об`єднаної опозиції на пост мера в місті Києві? Друге - чи усвідомлюєте він міру відповідальності перед киянами, яких він своєю можливою відмовою від балотування за місяць до дня виборів просто передає «в рабство»?

«У разі, якщо Віталій Кличко підтверджує свою відмову балотуватися в мери від об`єднаної опозиції, звертаюся до КОДу з пропозицією негайно припинити з ним тривалий процес переговорів і висунути єдину кандидатуру на пост мера від об`єднаних демократичних опозиційних сил», - сказала О.Кужель.

Відповідаючи на запитання, чи можливий варіант, що таким єдиним кандидатом, може бути і вона – адже наприкінці минулого і на початку поточного року сама О.Кужель говорила про можливість балотуватися в мери столиці – політик сказала: «Я не наполягала на собі, я тоді запропонувала як один з варіантів, тому що мене добре знають підприємці, я люблю Київ і розумію, що тут робити. У мене є досвід державної служби і місцевого самоврядування. Але коли визначили, що опозиція підтримає Кличка, я сказала, що ніколи не виступлю проти, оскільки повинна йти одна людина, щоб він переміг. Тому у жодному разі проти нього ніхто не піде, і він повинен це розуміти».

При цьому, говорячи про рейтинг В.Кличка, О.Кужель зазначила, що в нього найбільша кількість відсотків, тому що проти нього нікого не виставляють.

«А він це розуміє? Є два табори – влада і ми, все інше – від лукавого. Не можна зараз особисті амбіції поставити вище за інтереси країни», - сказала вона.