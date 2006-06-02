Рішення Держдуми про повернення Криму взагалі не було?

Директор Інституту держав СНД, голова міжпарламентського Комітету по співробітництву Федеральних зборів Росії і Верховної Ради України Костянтин ЗАТУЛІН називає непорозумінням питання про повернення Криму до складу Росії.

Про це він заявив під час зустрічі з Постійним представником Президента України в АРК Геннадієм МОСКАЛЕМ і заступником голови Думського комітету у закордонних справах Юрія КВІСТИНСЬКИМ у Сімферополі, повідомила УНІАН радник Постійного представника Президента України в АРК Людмила МОХОВА.

К.ЗАТУЛІН зауважив, що питання про повернення Криму до Російської Федерації – непорозуміння, оскільки йшлося лише про рутинне протокольне доручення, автором якого був депутат Держдуми від фракції ЛДПР КУРЬЯНОВИЧ. Депутати Державної думи не голосували за це рішення, бо воно не виносилося на голосування і згодом було відкликане, додав К.ЗАТУЛІН.

Г.МОСКАЛЬ повідомив на зустрічі про ситуацію, яка склалася у Феодосії. Він наголосив, що весь вантаж американського корабля призначався для підготовки міжнародних військових навчань “Сі Бриз - 2006”, які не мають жодного відношення до НАТО, оскільки це спільні навчання США та України, у яких офіційним спостерігачем є Російська Федерація. Маневри проводяться щорічно починаючи з 1997 року і ще ніколи не викликали такого широкого резонансу. А цей резонанс насамперед пов’язаний із політичною ситуацією, що склалася після парламентських виборів, переконаний Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня депутати Держдуми РФ вирішили запитати в уряді Росії інформацію щодо подальшої долі півострова Крим.

Палата, зокрема, доручила комітетам у міжнародних справах і в справах СНД і зв`язках зі співвітчизниками запитати інформацію в уряді РФ про кроки щодо повернення Криму до складу Росії у зв`язку із закінченням у 2007 році двостороннього договору з Україною про її визнання Росією в існуючих кордонах, у зв`язку з чим до 30 листопада цього року необхідно заявити про непродовження цього договору і повернення півострова до складу РФ відповідно до Кучук-Кайнарджийського договору 1774 року.

В МЗС України вважають провокацією цей запит Держдуми РФ.

27 травня у порт Феодосії прибуло американське транспортне судно “Adventure”, яке доставило в Україну інженерну техніку і будівельні матеріали. Цей вантаж буде використано для удосконалення бази Старокримського полігону ВМС України, на якому заплановано провести берегову фазу навчання “Сі Бриз-2006” у період з 16 липня по 2 серпня, після ухвалення Верховною Радою рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2006 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях.

Зокрема, з доставлених матеріалів на території полігону силами американських та українських фахівців буде зведено приміщення ангарного типу для проживання учасників навчань „Сі Бриз-2006” та деякі об’єкти навчально-тренувальної бази. Після проведення навчання на Старокримському полігоні здійснюватиметься підготовка підрозділів ЗСУ.

ПСПУ, КПУ, СДПУ(о) та Уповноважений ВР з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявили про незаконність присутності іноземних військ на території України. Прихильники проросійських організацій блокують порт Феодосії.

Міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, а також МЗС України назвали “політиканством” ситуацію, що склалася у Феодосії.