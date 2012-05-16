Донька Тимошенко: Лікарню перетворили на колонію з посиленою охороною

Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.Тимошенко.

"Сьогодні біля воріт лікарні, де знаходиться моя мама, дуже багато міліції. Охорона закладу посилена, нікого не пускають до медичного закладу, вимагають якісь довідки. Лікарню перетворили на колонію з посиленою охороною", - сказала Є.Тимошенко.

Донька Ю.Тимошенко переконана, що такі заходи здійснюються за вказівкою з Адміністрації Президента України. "Все це робиться владою з однією метою - продовжити знущання режиму над Юлією Тимошенко", - заявила вона.

За попередньою інформацією, наказ про посилення охорони видало керівництво лікарні без пояснення причин.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Є.Тимошенко заявила про намір звернутися до Європейського суду з прав людини для захисту права Ю.Тимошенко на конфіденційність особистої інформації.

Пізніше лікар берлінської клініки Charité Лутц Хармс, під наглядом якого здійснюється лікування Ю.Тимошенко, повідомив про вимушене призупинення лікувального процесу у зв`язку з несанкціонованим розголошенням лікарської таємниці.