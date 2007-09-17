Шуфрич розповів французам, чому 15 інформагентств не прийшли в Секретаріат

Міністр України з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ стверджує, що 15 всесвітньо відомих інформагентств відмовилися від участі в церемонії підписання контрактів на будівництво конфайнменту над об`єктом «Укриття» і сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 через перенесення її з Чорнобильської АЕС до Секретаріату Президента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, про це Н.ШУФРИЧ заявив сьогодні під час зустрічі з французькою делегацією.

Зустріч відбулася перед підписанням контрактів у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. До складу делегації увійшли Держсекретар Франції Ерве НОВЕЛЛІ, Посол Франції в Україні Жан-Поль ВЕЗІАН, два депутати французького парламенту, радник Держсекретаря, Почесний Консул України, Ад`ютант безпеки та інші офіційні особи.

На питання журналістів, чому підписання перенесли з території Чорнобильської АЕС до Секретаріату Президента, Н.ШУФРИЧ відповів, що питання складне, тому що з незрозумілих причин на прохання Секретаріату процедуру підписання перенесли, що створило певні незручності. «Не всі, на жаль, змогли підтвердити свою акредитацію на церемонії підписання. Близько 15 всесвітньо відомих інформагентств відмовилося від участі в церемонії саме через те, що хотіли бути присутніми саме на ЧАЕС, для них Чорнобильська станція – це символ, навколо якого об`єднався світ», - сказав міністр.

На території ЧАЕС Н.ШУФРИЧ ознайомив делегацію з роботою Чорнобильської АЕС в цілому і, зокрема, об`єкту «Укриття».

Як повідомляв УНІАН, ЧАЕС і французький концерн Novarka, а також американський концерн Holteс International сьогодні, 17 вересня, підписали контракти на будівництво нового безпечного конфайнменту, а також сховища відпрацьованого ядерного палива на майданчику ЧАЕС. Церемонія підписання контрактів відбулася в Секретаріаті Президента України.

Вартість контракту між ЧАЕС і «Новаркою» на будівництво НБК становить 505 млн. дол., термін будівництва об`єкту - 5 років. Вартість контракт межу ЧАЕС і Holteс International становить 200 млн. дол. Реалізація проекту будівництва СВЯП-2 - 52 місяці.