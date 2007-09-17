Міністр ЖКГ: я не для того йшов з посади мера Комсомольська...

Міністр з питань житлово-комунального господарства України, кандидат у депутати Верховної Ради від Партії регіонів Олександр ПОПОВ після виборів до парламенту планує залишитись працювати на посаді міністра. Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в Кременчуку.

«Я сподіваюсь, що я залишуся міністром. Я не для того йшов з посади мера Комсомольська, аби почати і кинути все. Звичайно, у Верховній Раді і зарплата більша і спокійніше працювати, але сьогодні я думаю залишитись», - сказав О.ПОПОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, разом з тим, за його словами, остаточне рішення з цього питання буде ухвалено політрадою Партії регіонів.

«Партія вирішить. Все залежить від її політичної волі. Проте сподіваюся залишитись міністром», - сказав О.ПОПОВ.

***О.ПОПОВ іде у виборчому списку Партії регіонів під номером 98.