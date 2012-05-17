Лутковська: лікування засуджених за кордоном - порушення Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Лутковська повідомила журналістам на прес-конференції.

За її словами, громадяни, які перебувають під вартою, знаходяться під повним контролем з боку держави. Відповідно, зауважила вона, держава у разі ухвалення запропонованих змін до українського законодавства змушена буде добровільно передати таку людину для відбування покарання в іншу державу й при цьому ще й для лікування там. «Тут виникає проблема з Конституцією», - сказала В.Лутковська, тому що, за її словами, громадянин України не може бути виданий в іншу державу. «Ця пряма норма», - додала вона. Омбудсман ще раз підкреслила, що засуджений громадянин перебуває під контролем держави, держава несе за нього повну відповідальність, у тому числі за стан його здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, депутат Тарас Чорновіл запропонував ВР внести зміни до законодавства, якими дозволити можливість лікування засуджених громадян за кордоном.