Розпочнеться “Всеукраїнський селянський похід на Київ За правду! За село! За народ!”

20 вересня о 9.00 у Києві на площі біля центрального входу до Національного виставкового центру України (пр. Академіка Глушкова, 1 ) розпочнеться збір учасників “Всеукраїнського селянського походу на Київ За правду! За село! За народ!”, організованого Асоціацією фермерів України, Спілкою сільськогосподарських підприємств України, Українською зерновою асоціацією, Українською аграрною конфедерацією та іншими громадськими організаціями.

Очікується прибуття понад 300 одиниць різноманітної сільгосптехніки.

З 10.00 до 13.00 там же відбудеться Селянське віче.

Телефони: 209-76-22, 8 (067) 508-99-00.